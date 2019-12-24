Для того, чтобы изменить ситуацию, европейским государствам и Германии необходимо поменять подход к внешней политике.
«При нынешнем составе правящих элит в Европе я не вижу никакого отхода от Америки. Скорее Трансатлантический блок опять будет под Америку ложиться, создаваться заново», — заявил он.
России остается работать с «азиатскими структурами» и создавать противовес Европе, считает эксперт.
«Биполярный мир, к сожалению. Мы опять доехали до этого состояния», — заявил Рар.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал американский оборонный бюджет, который ввел в действие механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока — 2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.
В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток — 2», официально заявила об остановке работ. Швейцарцы признали, что их действия были обусловлены началом санкций США относительно проекта из РФ.