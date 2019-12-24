Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в понедельник, 23 декабря, прокомментировал ситуацию с санкциями США относительно строящегося газопровода «Северный поток — 2». Данные меры, по мнению ряда экспертов, могут ударить по экономике ФРГ

Немецкий эксперт Рар: США с помощью санкций могут ставить европейцев на колени © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«При нынешнем составе правящих элит в Европе я не вижу никакого отхода от Америки. Скорее Трансатлантический блок опять будет под Америку ложиться, создаваться заново», — заявил он.

России остается работать с «азиатскими структурами» и создавать противовес Европе, считает эксперт.

«Биполярный мир, к сожалению. Мы опять доехали до этого состояния», — заявил Рар.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал американский оборонный бюджет, который ввел в действие механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока — 2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.

В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток — 2», официально заявила об остановке работ. Швейцарцы признали, что их действия были обусловлены началом санкций США относительно проекта из РФ.