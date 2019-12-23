«Это очень гуманный тариф, и все их попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — сказал он.
Глава правительства уточнил, что если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось.
«Если бы они нам сделали тариф (высокий. — Ред.), мы бы с ними не договорились», — добавил Медведев.
Россия и Украина подписали 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.