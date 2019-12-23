В воскресенье, 22 декабря, на Украине прошли местные выборы в объединенных территориальных общинах (ОТО). По их итогам самовыдвиженцы в большинстве регионов победили кандидатов от «Слуги народа», передает издание «Страна»

Отмечается, что в селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждается действующий глава Мешково-Погореловской ОТО Андрей Ботанин. Его конкурент, «слуга народа» Игорь Бурда, проиграл с большим отрывом — 114 голосов против 2228.

В Веснянской ОТО похожая ситуация: действующий глава общины Леонид Мухарский более чем в два раза опередил кандидата от «Слуги народа» Алексея Желницкого.

На Украине проходят выборы в 86 объединенных территориальных общинах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ирины Констанкевич Светлана Сидорук. Ее конкурентом был кандидат от «Слуги народа» Игорь Волосюк.

В Закарпатье из девяти общин только в двух одержали победу «слуги народа». При этом в пресс-службе политсилы сообщили об успехе по результатам выборов в местные советы.

«Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат — наш!» — говорится в сообщении.