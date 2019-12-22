Украина ночью в воскресенье совершила диспетчерское принудительное снижение генерации электроэнергии на АЭС на 400 МВТ, но закупает необходимую по завышенным ценам, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebook 22 декабря, в воскресенье

Арахамия и Герус заявили, что муж депутата от «Слуги народа» угрожал членам комитета по энергетике © Facebook, david.braun

Герус обратил внимание на особенности закупок электроэнергии государством, при существующем на данный момент низком спросе на энергию из-за падения производства.

«Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии отсутствует. Дожили до того, что отключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС (солнечных электростанций. — Ред.) и ВЭС (ветряная электростанция — Ред.) с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 гривен за кВт-час», — отметил Герус.

Парламент Украины 4 декабря принял закон, которым запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом и опубликован в официальной прессе.