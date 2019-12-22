Он сообщил, что с 02.00 до 06.00 (с 03.00 до 07.00 мск. — Ред.) было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт.
Герус обратил внимание на особенности закупок электроэнергии государством, при существующем на данный момент низком спросе на энергию из-за падения производства.
«Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии отсутствует. Дожили до того, что отключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС (солнечных электростанций. — Ред.) и ВЭС (ветряная электростанция — Ред.) с крупнейшим в Европе евротарифом 3-5 гривен за кВт-час», — отметил Герус.
Парламент Украины 4 декабря принял закон, которым запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом и опубликован в официальной прессе.