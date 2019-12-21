На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске Киев предложил три новых участка для отвода войск.
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — рассказал Лавров.
Ранее лидеры стран «нормандской четверки» по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике, в котором предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.