Во время обсуждения вопроса о разведении сил и средств в Донбассе Украина предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в эфире «Первого канала» 21 декабря

Киев предложит три новых участка для разведения сил в Донбассе — Пристайко © Facebook, UkraineMFA

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — рассказал Лавров.

Ранее лидеры стран «нормандской четверки» по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике, в котором предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.