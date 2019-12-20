Став президентом Украины, Владимир Зеленский достаточно ловко воспользовался ростом общественных ожиданий, распустив Верховную Раду и обеспечив себе конституционное большинство в парламенте. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 20 декабря на пресс-конференции в Москве

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«Хотя есть сомнения в том, что он достаточно хорошо знает своих депутатов, поскольку они впопыхах собирали его «Слугу народа», — указал Затулин.

Но после формирования Кабинета министров возникли первые сомнения в том, что у Зеленского есть команда, которая может и хочет работать в той повестке, которой требуют от нее украинские граждане, — восстановление народного доверия и отказ от курса Петра Порошенко, добавил депутат.