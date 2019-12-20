Таким образом, продолжил парламентарий, Зеленский не только укрепил президентские полномочия, но и получил возможность контролировать Верховную Раду и формировать свое правительство, чего никому не удавалось из его предшественников.
«Хотя есть сомнения в том, что он достаточно хорошо знает своих депутатов, поскольку они впопыхах собирали его «Слугу народа», — указал Затулин.
Но после формирования Кабинета министров возникли первые сомнения в том, что у Зеленского есть команда, которая может и хочет работать в той повестке, которой требуют от нее украинские граждане, — восстановление народного доверия и отказ от курса Петра Порошенко, добавил депутат.