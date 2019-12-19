«Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды". Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен», — заявила Новак.
По ее словам, из-за этих выплат средств в бюджете НАПК осталось недостаточно для того, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам до конца года.
Как отметила Новак, выплата помощи предусмотрена законодательно, и это, скорее, «вопрос этики и морали».