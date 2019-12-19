Пятеро членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также исполняющий обязанности руководителя аппарата пред увольнением «выплатили» себе по 100-180 тысяч гривен (250-500 тыс. рублей). Об этом в четверг, 19 декабря, во время брифинга сообщила и.о. руководителя НАПК Наталью Новак, передает «Укринформ»

«Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды". Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен», — заявила Новак.

По ее словам, из-за этих выплат средств в бюджете НАПК осталось недостаточно для того, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам до конца года.

Как отметила Новак, выплата помощи предусмотрена законодательно, и это, скорее, «вопрос этики и морали».