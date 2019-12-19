Геращенко отметил, что Шеремет «был убит самодельным взрывным устройством, сделанным на базе одной половины мины МОН-50». При этом замминистра отметил, что пока экспертиза не подтвердит, что именно этой миной подорвали Шеремета, утверждать об этом рано.
«Сейчас идет экспертиза изъятой у Антоненко 1/2 мины МОН-50. Решается вопрос, есть ли ДНК на этой мине, какие отпечатки пальцев, какое взрывное устройство, откуда эта мина могла взяться… Мы не можем сегодня утверждать, имеет ли именно эта одна половинка мины МОН-50 [отношение] к вопросу взрыва автомобиля Павла Шеремета», — сказал Геращенко.
Он отметил, что следователи будут устанавливать, откуда Антоненко мог взять оружие и кто разделил мину на две части.