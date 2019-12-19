Правоохранители передали на экспертизу половину мины МОН-50, которую изъяли у подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом 19 декабря сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии журналистам, передает агентство УНИАН

Геращенко отметил, что Шеремет «был убит самодельным взрывным устройством, сделанным на базе одной половины мины МОН-50». При этом замминистра отметил, что пока экспертиза не подтвердит, что именно этой миной подорвали Шеремета, утверждать об этом рано. «Это все ложь»: подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко обратился к матери погибшего © Facebook Андрій Антоненко

«Сейчас идет экспертиза изъятой у Антоненко 1/2 мины МОН-50. Решается вопрос, есть ли ДНК на этой мине, какие отпечатки пальцев, какое взрывное устройство, откуда эта мина могла взяться… Мы не можем сегодня утверждать, имеет ли именно эта одна половинка мины МОН-50 [отношение] к вопросу взрыва автомобиля Павла Шеремета», — сказал Геращенко.

Он отметил, что следователи будут устанавливать, откуда Антоненко мог взять оружие и кто разделил мину на две части.