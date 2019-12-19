«За последний период наблюдается рост экспорта украинских улиток в страны — члены Европейского союза. Так, только за 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны», — отметили в госслужбе.
Кроме того, за два года увеличилось количество украинских предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского Союза. Так, по результатам третьего квартала на Украине такое право получили 17 предприятий, а в 2018 году их было всего пять.