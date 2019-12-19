Экспорт улиток из Украины в страны Евросоюза в 2019 году увеличился в 2,7 раза по сравнению с 2018 годом. Об этом 18 декабря сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

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