Министерство финансов Украины урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения госбюджета. Об этом пресс-служба Минфина сообщила на странице в Facebook 18 декабря

Госбюджет Украины по итогам года недополучит 80 миллиардов – Скаршевский © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

«Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, — это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, причинами недовыполнения бюджета является укрепление гривны, снижение потребления газа, а также «неидеально спроектированный» бюджет на 2019 год. В связи с этим премьер поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета, то есть зарплат, пенсий и соцвыплат.

В комментариях к публикации министр финансов Украины Оксана Маркарова написала, что это «не секвестр, а вопрос расходов последних дней и, как всегда, вала предоплат».

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины понес убытки на сумму 12,3 млрд гривен (32,7 млрд рублей) после укрепления курса национальной валюты по отношению к иностранной.