Ранее Зеленский неоднократно заявлял о том, что из шоу в политику он пришел только на один срок, то есть на пять лет.
«Я бы не говорил о том, что пройдет пять лет, и он уйдет из политики. Наоборот, мне кажется, что если в стране будет все налаживаться, то он не будет спешить возвращаться», — сказал он.
При этом Казанин отметил, что, даже если Зеленский все же решит уйти из политики, он органично вольется в коллектив, поскольку «быстро переключается». Также актер отметил, что не думает, что политика настолько «заразная болезнь, что от нее потом невозможно вылечиться».