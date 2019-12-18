Президент Украины Владимир Зеленский останется в политике, если ситуация в стране наладится. Такое мнение в интервью украинскому изданию «Вести» выразил актер юмористического шоу «Квартал 95» и друг украинского лидера Степан Казанин 18 декабря

Зеленский общается с «Кварталом» по поводу политических шуток © Facebook, Студия "Квартал 95"

«Я бы не говорил о том, что пройдет пять лет, и он уйдет из политики. Наоборот, мне кажется, что если в стране будет все налаживаться, то он не будет спешить возвращаться», — сказал он.

При этом Казанин отметил, что, даже если Зеленский все же решит уйти из политики, он органично вольется в коллектив, поскольку «быстро переключается». Также актер отметил, что не думает, что политика настолько «заразная болезнь, что от нее потом невозможно вылечиться».