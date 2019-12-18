За год «Поместная церковь Украины» отметилась рядом скандальных действий, которые привели к тому, что созданная 15 декабря 2018 года церковь не стала альтернативой канонической УПЦ. Но у «ПЦУ» еще остались заступники во власти Владимира Зеленского. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве 17 декабря рассказал политолог Кирилл Молчанов

«Рейдерство и фальсификация» — Рудяков рассказал, как обстоит ситуация с захватами храмов © УПЦ

Таким образом, по его словам, наместник новой «церкви» Епифаний не может опираться на центральную власть, а без патроната Офиса президента этот политико-религиозный проект самостоятельно очень слабо функционирует.

«Но у ПЦУ есть подспорья. Министр культуры Владимир Бородянский и глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в целом поддерживают линию в отношении автокефальной церкви, заложенной (экс-президентом) Петром Порошенко. Зато глава СБУ Иван Баканов заявил, что является прихожанином УПЦ МП», — сказал Молчанов.

В связи с этим, убежден политолог, среди высших чинов нет единого мнения, как дальше быть с этим наследием Порошенко.