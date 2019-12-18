Эксперт отметил, что с приходом к власти абсолютно нерелегиозного Зеленского спал административно-силовой накал массового переподчинения приходов УПЦ МП к ПЦУ.
Таким образом, по его словам, наместник новой «церкви» Епифаний не может опираться на центральную власть, а без патроната Офиса президента этот политико-религиозный проект самостоятельно очень слабо функционирует.
«Но у ПЦУ есть подспорья. Министр культуры Владимир Бородянский и глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в целом поддерживают линию в отношении автокефальной церкви, заложенной (экс-президентом) Петром Порошенко. Зато глава СБУ Иван Баканов заявил, что является прихожанином УПЦ МП», — сказал Молчанов.
В связи с этим, убежден политолог, среди высших чинов нет единого мнения, как дальше быть с этим наследием Порошенко.