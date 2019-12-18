Председатель организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич заявил, что говорил с главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым о возможности рассмотреть сегодня в парламенте законопроекты, чтобы владельцам автомобилей на европейских номерах не пришлось платить штрафы с 1 января.
По его словам, Гетманцев сообщил, что комитет не может рассмотреть законопроекты и передать их на рассмотрение Рады, поскольку Кабмин не передал свои выводы.
«Я предлагаю идти к дому президента, если он проигнорировал наше прошение. Подождем его дома и будем задавать вопросы там, раз он тут постеснялся с нами говорить», — заявил Ярошевич.
Он отметил, что вероятно митингующие будут ночевать возле дома Зеленского. Также отмечается, что дом, где живет президент, находится рядом с Радой и Мариинским парком.