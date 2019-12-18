В среду, 18 декабря, в Киеве проходит конференция, посвященная легализации игорного бизнеса на Украине, основными участниками и партнерами которой являются представители запрещенных на Украине российских казино и гемблинговых компаний и организаций, передает «Главред»

Легализация азартных игр: почти 60% украинцев категорически против - опрос © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Отмечается, что на опубликованных участниками фотографиях видно, что среди партнеров Kyiv iGaming Affiliate Conference числится Российская ассоциация развития игорного бизнеса и такие порталы, как igorka.ru, Русский Аффилет, Cazinoz, AFF1.ru и другие.

На этой пленарной неделе народные депутаты Украины попытаются выполнить поручение президента Владимира Зеленского, приняв в первом чтении проект закона «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр».

При этом, согласно данным опроса КМИС, 56% украинцев выступают против легализации игорного бизнеса в стране. Кроме того, 52% граждан Украины негативно относятся к тому, что Зеленский поддерживает такое намерение.