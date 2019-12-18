За 2019 год Украина поднялась на шесть позиций в Индексе гендерного разрыва (Global Gender Gap Report), заняв 59 место. Об этом свидетельствуют данные Индекса

Елена Зеленская: женщина, которая пишет сценарий жизни президента Украины © Facebook, Володимир Зеленський оценили уровень гендерного равенства в 153 странах, учитывая национальные статистические данные, информацию о достижениях мужчин и женщин в этой стране, карьерные перспективы представителей обоих полов, а также их политические права, образование, состояние здоровья и продолжительность жизни.

В первую тройку вошли страны Северной Европы: Исландия, Норвегия и Финляндия, которая с 2018 года поднялась на одну позицию.

Примечательно, что в ТОП-10 стран вошли такие государства, как Руанда и Никарагуа, где права женщин уже считаются достижением общества.

Что касается стран постсоветского пространства, то Латвия заняла 11 позицию, Молдавия — 23-ю, Эстония — 26-ю, Белоруссия — 29-ю, Литва — 33-ю, Польша — 40-ю, Украина — 59-ю, Казахстан — 72-ю, Грузия — 74-ю, Россия — 81-ю, Киргизия — 93-ю, Азербайджан — 94-ю, Армения — 98-ю, а Таджикистан — 137-ю.

Стоит отметить, что в Верховной Раде Украины IХ созыва более 80, или около 20% женщин-депутатов. Так, в парламенте предыдущего созыва было 53, или 12,5% женщин, а в Верховной Раде I созыва — всего 3,5% женщин-нардепов.