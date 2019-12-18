Законопроект призван помочь крымским виноделам окончательно интегрироваться в правовое пространство РФ. За ближайшие три года предприниматели должны будут оснастить оборудование приборами измерения и учета готовой продукции, а также оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения.
Документ также позволит крымским виноделам продавать свою продукцию в розницу в аэропортах и на вокзалах полуострова. Мера обусловлена тем, что в Крыму из-за санкций отсутствуют беспошлинные магазины (duty-free).
Кроме того законопроект отменяет запрет на розничную торговлю вином на разлив в торговых объектах, принадлежащих производителю, а также при оказании услуг заведениям общественного питания.