В Госдуме приняли законопроект, продлевающий переходный период для крымских виноделов до 1 января 2023 года. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило агентство РИА Новости

Вино без немцев. Как в Крыму был заложен уникальный тираж шампанского для победителей © ZAVODFOTO.livejournal.com призван помочь крымским виноделам окончательно интегрироваться в правовое пространство РФ. За ближайшие три года предприниматели должны будут оснастить оборудование приборами измерения и учета готовой продукции, а также оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения.

Документ также позволит крымским виноделам продавать свою продукцию в розницу в аэропортах и на вокзалах полуострова. Мера обусловлена тем, что в Крыму из-за санкций отсутствуют беспошлинные магазины (duty-free).

Кроме того законопроект отменяет запрет на розничную торговлю вином на разлив в торговых объектах, принадлежащих производителю, а также при оказании услуг заведениям общественного питания.