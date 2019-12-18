По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексея Гаврилюка, речь идет об организаторе преступного бизнеса и его сообщниках.
«Мы установили, что подозреваемые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им "заработать". После предоставления клиентам интимных услуг сутенеры отбирали у проституток деньги, оставляя им половину», — рассказал Гаврилюк.
Он уточнил, что за ночь каждая путана зарабатывала от 100 до 500 долларов.
В отношении организатора бизнеса — 36-летнего жителя Винницкой области возбудили уголовное дело о сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Решается вопрос об объявлении о подозрении сообщникам задержанного и привлечения их к уголовной ответственности.