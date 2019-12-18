Правоохранители задержали четырех человек, которые занимались сутенерством в украинской столице. Об этом 17 декабря сообщает полиция Киева

Сутенер из Украины вербовал белорусок для проституции в ЕС – МВД Белоруссии © Yu Nguyen / flickr Алексея Гаврилюка, речь идет об организаторе преступного бизнеса и его сообщниках.

«Мы установили, что подозреваемые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им "заработать". После предоставления клиентам интимных услуг сутенеры отбирали у проституток деньги, оставляя им половину», — рассказал Гаврилюк.

Он уточнил, что за ночь каждая путана зарабатывала от 100 до 500 долларов.

В отношении организатора бизнеса — 36-летнего жителя Винницкой области возбудили уголовное дело о сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении о подозрении сообщникам задержанного и привлечения их к уголовной ответственности.