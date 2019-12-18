Сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Вадим Рабинович предложил оштрафовать себя за то, что говорит на русском языке. Об этом 17 декабря политик заявил в эфире телеканала «112 Украина»

Мовный омбудсман: оштрафуем даже кружки для детей © скриншот "Николаевские Известия" | скриншот "Николаевские Известия" | Перейти в фотобанк Татьяна Монахова на своей первой пресс-конференции заявила, что школьные кружки, занятия в которых проводятся на русском языке, будут штрафоваться.

«У нас сегодня Монахова есть, что следит за языком, чтобы по-русски не разговаривать… Я хочу, чтоб эта Монахова меня послушала — меня оштрафуй, шпрехенфюрер», — сказал Рабинович.

По словам Монаховой, штрафы за нарушение закона о языках будут составлять от 20 до 700 необлагаемых минимумов. В среднем это около 10-11 тыс. гривен (около 29 тыс. рублей).