Омбудсмен по украинскому языку Татьяна Монахова на своей первой пресс-конференции заявила, что школьные кружки, занятия в которых проводятся на русском языке, будут штрафоваться.
«У нас сегодня Монахова есть, что следит за языком, чтобы по-русски не разговаривать… Я хочу, чтоб эта Монахова меня послушала — меня оштрафуй, шпрехенфюрер», — сказал Рабинович.
По словам Монаховой, штрафы за нарушение закона о языках будут составлять от 20 до 700 необлагаемых минимумов. В среднем это около 10-11 тыс. гривен (около 29 тыс. рублей).