Ранее судимого 45-летнего ровенчанина задержали после того, как он 16 декабря поджег Toyota местного бизнесмена.
Во время обыска в гараже силовики изъяли 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 11 РПГ, 21 пистолет и револьвер, 8 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку, гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов.
«Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления», — говорится в сообщении.
Суд отправил владельца оружия под стражу. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям и устанавливают круг его сообщников.