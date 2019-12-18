Полицейские нашли склад оружия и боеприпасов у жителя Ровно, которого подозревают в покушении на убийство судьи районного суда в феврале этого года. Об этом 18 декабря сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Ровенской области

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Во время обыска в гараже силовики изъяли 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 11 РПГ, 21 пистолет и револьвер, 8 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку, гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов.

«Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления», — говорится в сообщении.

Суд отправил владельца оружия под стражу. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям и устанавливают круг его сообщников.