«Несмотря на разногласия, Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами. К слову, если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба — сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем», — написал Лавров.
Он добавил, что Россия и ЕС остаются крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет» отметил, что санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за недопоставки европейской продукции на российский рынок. В итоге, по его словам, «у нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 (миллиардов долларов)».