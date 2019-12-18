Товарооборот между Россией и Евросоюзом сегодня вполне мог бы достигать отметки в полтриллиона долларов, если бы не позиция ЕС в контексте украинских событий. Об этом сообщил 18 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье в «Российской газете»

Лавров допустил срыв мирного урегулирования в Донбассе из-за украинских радикалов © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк написал Лавров.

Он добавил, что Россия и ЕС остаются крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет» отметил, что санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за недопоставки европейской продукции на российский рынок. В итоге, по его словам, «у нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 (миллиардов долларов)».