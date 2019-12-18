Еще не факт, что после выборов в Германии нынешний глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют преемницей канцлера Ангелы Меркель, возглавит страну. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью YouTube-каналу PolitWera

У Украины нет шансов попасть в НАТО и Евросоюз - Рар © пресс-служба президента Украины

«Они никак не могли руководство выбрать. Сейчас выбрали, но опять это руководство поругивают со всех сторон. Эта партия переживает агонию. Христианские демократы себя получше чувствуют, но они уже далеко не народная партия», — констатировал Рар.

Крамп-Карренбауэр, по его мнению, совсем не тот человек, который может воскресить ХДС, тем более что внутри политсилы уже начинается борьба за наследство Меркель, которая однозначно будет уходить из политики.

Наиболее желаемым для Москвы представителем этой партии политолог считает премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, который зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник и неплохо относится к России.