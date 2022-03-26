Киевская власть решила отомстить Михаилу Погребинскому за его объективность и беспристрастность, заявил журналист и политолог Виталий Третьяков

Об этом он рассказал в комментарии Украина.ру

Ранее Telegram-канал Украина.ру опубликовал информацию о том, что в доме Погребинского проходит обыск. Сообщается, что киевские силовики могут пойти на арест политолога. Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Комментарий Виталия Третьякова:

Я очень хорошо знаю Михаила Погребинского, с 90-х годов. Я сотрудничал с ним, он сотрудничал с "Независимой газетой" в то время, когда я её возглавлял. Мы делали много общих дел, об этом можно подробно рассказывать. Всем известно, что в последнее время Погребинский выступал на российских телеканалах, комментировал события на Украине. Он был у меня неоднократно на передаче "Что делать?" на телеканале Культура.

По общему мнению, это один из самых квалифицированных живущих на Украине политологов, знатоков политических процессов, происходящих на этой территории. Слух о том, что он исчез, его аккаунт исчез в Сети, он исчез из поля зрения всех, кого он знал, ещё две недели назад, уже пронёсся по Москве. Об этом говорили в кругах тех людей, которые его знали и которые имели связь с Украиной. Украинские силовики проникли в дом Михаила Погребинского © скриншот видео Первый канал

Говорили, что скорее всего его арестовали — с понятными последствиями, известно, как СБУ действует с теми, кто проявляет хоть какое-то здравомыслие и объективность по поводу отношений Киева и Москвы. Но была надежда, что возможно он куда-то скрылся. Оказывается, подтвердилось худшее, что могло случиться.

Это был человек, который не участвовал в политической борьбе как член какого-то движения, партии. Он просто откровенно и объективно анализировал и комментировал происходящие события. Высказывался обо всей этой компании Зеленского. Неважно, кто у них там главный, кто определяет, что делать — националисты ли, нацисты местные, офис ли Зеленского, который из таких состоит, или американцы.

Я думаю, американцам меньше всего дела конкретно до Погребинского. Скорее всего, это первые две группы решили ему отомстить за всё то, что он говорил раньше. Как они умеют мстить — нам известно. Можно ожидать чего угодно в буквальном смысле. Надеюсь, что всё будет хорошо, но надежды мало. В Москве многие, из тех кто считается социологами и политологами вряд ли возвысят свой голос в защиту Погребинского.

А если и возвысят, то на камарилью Зеленского это никакого впечатления это не окажет. Западные персоналии вряд ли выступят в защиту Погребинского. Остаётся только ждать и надеяться на лучшее.