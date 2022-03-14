Проигрыш нынешней Украины в военной операции означает для украинцев не катастрофу, а начало нормальной жизни, считает политолог, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Михеев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей, с начала спецоперации России на Украине развернулся настоящий маховик репрессий. Сейчас по всей стране несогласных забирает СБУ. Заставляют записывать показательные видео, где видно, что они не сами, к сожалению, это говорят. Каков будет итог для тех, кто раскручивает этот маховик?

— Как известно, требование со стороны России — денацификация — это фактически изменение государственного строя на Украине. Я скептически отношусь к тому, чтобы оставить Зеленского у власти, а также скептически отношусь к тому, чтобы оставить Украину в ее нынешних границах. С трудом представляю то, как можно вместе оставить условный Львов и условную Одессу.

Мы пока не знаем, как будут развиваться события. Мы можем только надеяться. Суть украинского государства должна быть радикально изменена. И (не оставлено — Ред.) ничего, что могло бы быть связано с реабилитацией нацизма, с антироссийской риторикой и позиционированием, и с притеснением в отношении русских на Украине. Это все не должно остаться. Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Что касается тех, кто сейчас совершенно беспредельно убивает, пытает, задерживает, находясь в истерике — эти эсбэушники, МВД задерживают людей — просто потому, что они с чем-то не согласны. Во-первых, это и есть нацизм. Когда нам говорят: «а где ж там нацизм»?— так это и есть нацизм. Нацизм — это не обязательно свастики и руны, вовсе не обязательно это зигование. Хотя и этого на Украине более чем достаточно. Нацизм — это когда одни люди считают себя людьми высшего сорта, а в отношении других они считают возможным полное беззаконие.

Это, по сути, и есть нацизм. Странно, что Европа этого не замечает. Эти люди должны понести ответственность. Надо потихоньку переходить к тактике вычленения и, может быть, даже физического уничтожения наиболее одиозных беспредельщиков из числа нынешней украинской элиты, из тех же самых пронацистских эсбэушников. Как минимум, речь должна идти об уголовной ответственности.

Те, кто сейчас это делает на Украине, должны понимать — зря вы надеетесь на эту "революцию" в России, зря вы надеетесь на то, что Запад сейчас вступится. Вопрос времени. Все равно, рано или поздно, последствия для вас будут плачевными. Они должны понимать, что лучше сейчас немножко поумерить пыл, потом целее будешь.

А то, что они делают, это понятно. Нам рассказывают про абсолютно монолитную украинскую нацию. Если бы она была абсолютно монолитной, не надо было бы сейчас проводить эти зачистки по беспределу. Мы не увидели бы там почти полтора миллиона людей, которые бегут во все стороны и еще хотят убежать. Это означает, что не такая уж она и монолитная. И чего боятся эти пронацистские эсбэушники? Они боятся того, что на самом деле найдутся те, кто вполне готов к новой жизни, в которой Украине не надо будет постоянно готовиться к войне с Россией, не надо будет зиговать Бандере и прочее.

- Помимо этого, очень сильно подпитываются фейками и Украина, и западный обыватель. Достоверной информации о том, что действительно происходит, нет, особенно на Западе. Зачищаются Ютьюб, блокируются социальные сети. Как бороться с фейками и западной пропагандой, причем в первую очередь в умах украинцев и Запада?

— Умы Запада нам стоит оставить в покое. У нас нет технических средств, чтобы до них достучаться. Нам надо прекратить иметь иллюзии насчет Запада как такового. Запад всегда будет слушать только то, что хочет слышать. Наше многовековое, русское, российское стремление объяснить им, что мы тоже люди — многократно и в прошлые века эпохи наталкивалось на абсолютное нежелание слушать.

Мы для них не люди, собственно, как и украинцы. Если бы украинцы были для них люди, они бы не толкали их на войну с Россией. А случилось именно то, о чем мы долгие годы говорили: Украину готовят к роли пушечного мяса, Украину готовят к тому, чтобы она стала полем боя между Россией и США. СБУ задержала известного украинского сатирика и публициста © commons.wikimedia.org, Сыва Лариса Николаевна

США сделали их своим вассалом, Украина с радостью на это согласилась. Сейчас она пожинает плоды такой политики.

Каких-то особых иллюзий по поводу западного мнения, что мы сейчас можем их перевоспитать, переделать, не питаю — нам это не удавалось сделать раньше, и сейчас, скорее всего, не удастся. Надо что-то делать, надо рассказывать правду, надо рассказывать нашу версию событий, но не надо питать иллюзий, что мы возьмем — и всех их там переубедим.

Что касается населения Украины, то надо использовать все возможные альтернативные технические меры, например, устанавливать радиовещание на длинных и средних волнах. У нас его практически не осталось. Радиовещание можно транслировать на всю территорию Украины.

Мы же всех загнали в интернет, все свелось к интернету. А интернет — это вообще не то место, которым мы управляем. Интернетом управляют другие люди. Сегодня я получил новость, что мой канал на Ютьюбе заблокирован, докопались к ролику, где написано «мы придем туда, где будут нацисты».

То есть мы обидели нацистов, дискриминировали тех, кто имеет нацистские убеждения. И за то, что мы их дискриминировали, нам заблокировали на неделю обновления.

Думать, что мы можем это изменить — это наивно. Суть не в том, что мы что-то такое не рассказали. Суть в том, что они делают то, что считают выгодным для себя и невыгодным для нас. В отношении Украины — да, все технические возможности по доставке информации надо использовать сейчас.

- Помимо фейков, есть еще одна серьезная проблема — накачка страны оружием. И я уже не говорю про добровольцев и наемников, которые едут на Украину якобы защищать украинскую государственность от России. Я говорю про прямую накачку оружием, противовоздушные комплексы, противотанковые комплексы. Мне кажется, это все может попасть не в те руки и вызвать коллапс в самой Европе.

— Это уже попало не в те руки, потому что вооруженные силы Украины и нацбаты — это и есть не те руки. На Совбезе Путин дал указания эти все западные игрушки передавать в руки армии ЛДНР. Понятно, что это такой небольшой троллинг был, небольшое издевательство, но, тем не менее, оружия там захвачено огромное количество, захватывается все больше, и оно начнет работать против самих же украинских войск — это, на всякий случай, по поводу американских поставок.

У Украины впереди довольно сложная перспектива, связанная с тем, что страна погрузится в ситуацию внутреннего бандитизма, терроризма и хаоса на какое-то время. Судя по всему, российское руководство приняло решение довести эту операцию, во что бы то ни стало, до конца. Это значит, что украинская армия как организованная сила все равно будет разбита, или будет дезорганизована, рассеяна. Она и сейчас все ближе к этому состоянию постепенно приближается.

Это означает, что огромные массы оружия попадут в руки или бандитов, или дезертиров, или каких-то подразделений, которые решат самостоятельно вести борьбу, жить как-то. Гражданам Украины разрешили использовать оружие © Zelenskiy/Оfficial

Вся эта масса оружия уже начала стрелять. Все территориальные батальоны так называемые, которые в основном состоят из разных психопатов, которых за эти годы убедили в том, что они «воины света» — эти «воины света» будут убивать и уже убивают простых мирных жителей. Еще немножко, и они начнут грабить, потому что станет ясно, что надо как-то выживать.

Все это оружие — «Стингеры» и противотанковые комплексы — может сыграть очень плохую шутку. Мы знаем как беспилотник «Ту-141» улетел в Хорватию. Удивительное дело — это демонстрирует абсолютную ничтожность натовского ПВО. Этот «Стриж» пролетел через Румынию, Венгрию, Хорватию, и там упал. Это, предположим, забавно.

А вот что не забавно — если «Стингеры» в руках психопатов, то, пожалуй, они могут начать пулять во все стороны и по гражданским самолетам. Почему нет, например, находясь на границе? Представьте себе простую вещь. Какие-нибудь идиоты, которые совсем из ума выскочили, захотят повторить трагедию MH17. До сих пор не понятно, кто же сбил этот «Боинг»? Например, они где-нибудь на границе Украины с условной Венгрией, Румынией или Польшей, отследят в их воздушном пространстве пассажирский самолет и выстрелят по нему «Стингером» для того, чтобы свалить все это на Россию. Вполне реальный эпизод.

Вы думаете, что в украинской армии сегодняшней нет таких идиотов? Мне кажется, их там более, чем достаточно. Для того, чтобы свалить на Россию, для того, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией — возьмут и сделают это, собьют европейский гражданский самолет, теми же самыми ракетами, которые им поставляют американцы или европейцы.

Думают ли об этом сейчас американцы или европейцы? Думаю, что не очень. Они романтизируют украинского патриота. Украинский патриот способен на многое, он даже сам еще не знает, на что он способен. Такие мысли ему тоже могут прийти в голову.

- То, о чем вы говорили: некоторое время назад был сбит румынский МИГ-21, и, согласно разным данным, это была украинская противовоздушная ракета, но это был не «Стингер», это был С-300. Почему Европа спокойно на это реагирует? И на этот беспилотник, и на самолет?

— Я не думаю, что она спокойно реагирует… Она не знает, что делать. Потому, что в их картинке Украина — это демократия, это хорошо. А плохо — это только Россия. Они просто не знают, что сказать. С тем же румынским МИГом, я понял, что это была ошибка украинских ПВО, но такие ошибки они и раньше допускали. Вспомните, когда при (президенте Украины — Ред.) Кучме сбили рейс Новосибирск — Тель-Авив, тоже украинские ПВО во время учений.

И нынешний инцидент со сбитым румынским МИГ-21, с беспилотником «Стриж», который улетел в Хорватию — все больше и больше вопросов к этой трагедии с MH17, кто же сбил его? Думаю, что причастность украинской стороны к этому более чем вероятна. И вопрос только в том, умышленно это было сделано или случайно? «Какую информацию они еще отсеяли?». Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК «Бук» © Максим Блинов / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Нынешняя Европа боится, они достаточно настороженно к этому относятся, но они не знают, что делать. Они запустили информационный маховик, он не может остановиться. Им надо как-то помогать Украине. Но они на самом деле кинули Украину. Украина рассчитывала на прямую помощь НАТО, но ее нет в том виде, в каком они хотели бы. А что тогда делать? Тогда они дают оружие. Получается, что это оружие может быть применено непонятно как.

Европа поставила себя в совершенно глупое положение. Мало того, что с санкциями она будет пострадавшей стороной, так еще и с точки зрения безопасности — проблем все больше и больше. Это все — реализация тех сценариев, о которых мы давно говорили. Накачивая Украину оружием, делая ее АнтиРоссией, на самом деле Европа не увеличивает, а снижает собственную безопасность.

Какой бы был способ снизить уровень опасности? Договориться с Россией и сделать Украину нейтральным государством. Вот и все, и было бы все нормально.

Представьте ситуацию до 2014 года. Европа договаривается с Россией о гарантиях безопасности. В рамках этих гарантий, Украина навсегда объявляется нейтральной стороной, без каких-либо претензий. И все! И Украина бы жила нормально, кушала бы свои вареники с вишней, и Европа была бы спокойной, и Россия бы торговала.

Но, видимо, кому-то это было все не нужно. Думаю, в первую очередь — американцам. Они, как обычно, зарабатывают на этом деньги. Европа, как обычно — и все мы — на этом теряем.

Все эти Румынии, Хорватии и прочая Европа — не знают, что сказать. Они сделали себя заложниками американской политики, они со всем согласны заранее. Украина в этой картинке ничего плохого сделать не может. Но очевидно, что к этим двум инцидентам — МИГ-21 румынский и этот беспилотник в Хорватии — Россия не имеет отношения. Они скажут — да, возможно, это украинская сторона, но это все равно все из-за России.

Европа меня удивляет. Россия может уже сейчас сказать: «Мы заставим Украину быть нейтральной». Видимо, это так и будет.

Фактически можно уже сказать, что, так или иначе, территория ДНР/ЛНР будет восстановлена, и, скорее всего, значительные куски нынешней Украины уже сейчас будут оставлены под контролем России или под контролем ДНР/ЛНР. Какие-то задачи уже решены. Пусть даже и не полностью, но они могут и полностью быть решены. Боррель признался, что обещание взять Киев в НАТО было ошибкой © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Что касается России — как минимум, мы сделаем так, что Украина не будет в НАТО. Хотят они или не хотят — не будет, и все. Не мытьем, так катаньем. По крайней мере, геополитическая задача решена, причем уже сейчас. Украина тридцать лет, минимум двадцать, шла с НАТО. Мы решили этот вопрос фактически за две недели. Хотя операция не закончена, но в НАТО уже Украине не быть, это очевидно.

Америка остается с деньгами, которые она получит от привязки к себе Европы, от бегства европейских капиталов в Америку, от других вещей. Китай будет с деньгами, потому что на Россию переориентируется в значительной степени. А вот Европа с чем? Европа вообще ни с чем. Европа, как и Украина — абсолютно пострадала. Как правильно говорят — вместо европеизации Украины произошла украинизация Европы. В результате Украина вообще стала полем боя.

Европа — главная пострадавшая с точки зрения экономики. Она не получит ничего! Она не получит больше безопасности, она не получит более предсказуемой России, она не получит Украины, потому что от Украины, судя по всему, еще чуть-чуть, и останутся рожки да ножки. Она не получит больше денег, будет терять.

- Каким вы видите итог для Украины? Что будет с этой территорией, что будет с людьми?

— Все-таки надо подождать окончания военной операции… Конечно, в идеале было бы неплохо увидеть Украину с принципиально новой властью, которая будет хотя бы нейтральной или дружественной России — и войдет в состав Союзного государство. Было бы неплохо сделать триединое государство — Россия-Белоруссия-Украина.

Насколько это возможно — другой вопрос. Вместе со Львовом это будет достаточно сложно. Теоретически может быть даже раздел Украины. По факту — она и сама может разделиться внутри. Я этого не исключаю. А эти территории, скорей всего, быстро возьмут под контроль поляки, венгры и румыны, которые претендуют на часть Западной Украины, но при этом там может формально оставаться и украинская власть.

Я бы так далеко не заглядывал, но в идеале — соединение трех народов в рамках какой-то конфедерации. Это было бы идеально. «Пришла пора отплатить»: Михеев сказал, чем нужно ответить США за развал других государств © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

А украинцам, например, я хотел бы подсказать — им сейчас внушают, что это конец и катастрофа, и прочее. На самом деле это не конец и не катастрофа. Это просто начало нормальной жизни.

Во-первых, возврат к той жизни, в которой не надо все время готовиться к войне с Россией. Возврат к той жизни, когда не надо все время просить о вступлении в НАТО или Европейский Союз, тем более, что их туда не примут. Это означает возврат к нормальной трактовке истории, и вообще к нормальному экономическому развитию, в том числе, без этого бесконечного нацеливания на военные нужды.

Поэтому, когда говорят — Украины больше не будет — нет, Украине быть, и украинскому языку, и культуре, и всему остальному быть, только в нормальном состоянии.

У каждого народа, у каждой традиции есть свои положительные и свои отрицательные черты. Проблема политического украинства состоит в том, что все наиболее отрицательные черты украинской субкультуры сконцентрировали и сделали из них новую украинскую идею. Это неправильная идея — она самоубийственная.

У украинцев, украинского народа, украинской культуры есть много доброго и хорошего, в том числе, вполне жизнеспособного. Задача в том, чтобы перезапустить эти часы, перезапустить этот механизм и начать новую жизнь. Это вовсе не означает конец. Означает конец саморазрушения, но это не означает конец жизни. Это начало.