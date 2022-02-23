20 февраля завершились белорусско-российские военные учения «Союзная решимость - 2022». Ранее предполагалось, что российские военные сразу после этого покинут республику и вернутся в Россию, но этого не произошло...

В Минске сообщили, что такое решение вызвано обострением ситуации на Донбассе, а как долго войска останутся в республике — зависит от Запада. США и ЕС опасаются, что российский контингент будет представлять угрозу безопасности их и Украины, а в белорусской оппозиции это называют и вовсе «вооруженной оккупацией». Издание Украина.ру пообщалось на эту тему с белорусским политиком, лидером незарегистрированной политической партии «Союз» Сергеем Лущом.

— В Белоруссии завершились военные учения «Союзная решимость — 2022», но войска РФ остались в республике. Официальная причина — обострение ситуации на Донбассе, но причем Белоруссия к относительно далекому от нее Донбассу?

— Думаю, что Белоруссия к русскому Донбассу относится самым непосредственным образом, так как республика граничит с территорией Украины. И белорусское, и российское высшее руководство неоднократно, по разным каналам, выражало обеспокоенность милитаризацией в регионе, наращиванием контингента войск НАТО на границах Союзного государства. И все, что происходит у границ Белоруссии и Союзного государства безусловно вызывает тревогу и обеспокоенность.

Российско-белорусские учения продолжат из-за обострения в Донбассе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

— Есть ли вариант развития событий, что российские войска вообще в Белоруссии остались навсегда?

— Не будем лить воду на мельницу конспирологов. Полагаю, только руководство ВС РБ и Александр Лукашенко принимают соответствующие решения. Следует ориентироваться на официальные заявления и факты. Осмелюсь предположить лишь, что итогом происходящего станет более высокий уровень сотрудничества в сфере безопасности. И существование союзной группировки войск станет реальностью.

— Белорусская оппозиция паникует из-за российских войск, указывая, что это подрывает суверенитет республики. Так ли это? И почему?

— Ну я бы сформулировал несколько по-иному, националистическая оппозиция за рубежом «паникует» из-за мнимого российского вторжения. Я напомню, что каждые совместные белорусско-российские учения сопровождаются определенной истерикой в националистических и около националистических СМИ. К слову сказать, учения НАТО, которые проходят в считаных километрах от белорусской границы, в ходе которых отрабатываются действия по проникновению на территорию предполагаемого противника, почему-то подобной реакции не вызывают. Формирование собственной информационной повестки и реальная политика совершенно две разные вещи. Хотя и тесно связанные между собой. Националистическая оппозиция за рубежом не имеет сегодня никаких политических или иных рычагов влияния на белорусскую действительность. Это главный и ключевой момент. Поэтому к таким заявлениям можно относиться лишь с долей иронии.

Возникает встречный вопрос? А нахождение войск НАТО на территории стран Прибалтики и Польши угрожают суверенитету этих стран? Но это «белорусскую» оппозицию волнует меньше всего.

Сегодня задача офиса Франека Вечерко и Светланы Тихановской [лидеры белорусской оппозиции — ред.] сводится к информационному обслуживанию интересов внешних выгодополучателей, формирование в среде лояльной аудитории определенной позиции по внешнеполитическим вопросам. Позиции, осмелюсь заметить, порой идущей в прямое противоречие с интересами белорусских граждан.

— Как Вы оцениваете вероятность того, что конфликт на Донбассе затронет Белоруссию? Будет ли действительно Минск помогать республикам Донбасса, если там возобновятся боевые действия?

— Он затронул Белоруссию в 2014 году и конечно затронет и сейчас. Думаю, в нынешних условиях многие белорусы ожидают от Александра Лукашенко более решительной позиции по Донбассу, а сторонники интеграции полагаю ждут — однозначной позиции, не только по Донецку с Луганском, но и по признанию Крыма.

К сожалению, не могу прокомментировать договоренности, которые сегодня достигнуты между российским и белорусским руководством и поэтому мне сложно будет сформулировать в каком формате Беларусь возьмет на себя обязательства по безопасности в рамках союза.

Есть все основания полагать, что позиция руководства будет ясной и понятной нашим союзникам в России. Время «многовекторых» решений завершилось! Сегодняшняя реальность диктует иные правила, а принятые политические решения будут носить экзистенциальный характер, как для будущего Беларуси, так и для будущего Союзного государства.

— Как Вы оцениваете вероятность большой войны в Европе в ближайшей перспективе?

Российские войска останутся в Белоруссии. Итоги военных учений «Союзная решимость» © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Воинственная риторика все больше звучит от США, основного бенефициара НАТО и Великобритании. Последовательно не являюсь сторонником войны, считаю, что любой самый плохой диалог всегда лучше, чем боевые действия. Но увы, иногда реальность диктует нам совершенно иные правила.

Украинское руководство политически не субъектно, не способно влиять на международную ситуацию, есть опасения, что и на внутриполитическую обстановку влияние администрации Зеленского весьма ограничено. А поэтому, мы имеем шанс получить масштабную провокацию с перерастанием в международный военный конфликт.