Главной темой переговоров Владимира Путина и Джо Байдена станет совсем не Украина и не продвижение НАТО на восток: США хотят получить от России гарантию нейтралитета по отношению к Китаю, считает политолог Александр Лазарев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на вторник, 7 декабря. В формате видеоконференции стороны планируют обсудить вопросы напряженности вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и гарантии госбезопасности.

- Александр, одной из тем обсуждения на встрече Путина и Байдена станет Украина. О чем президенты могут договориться в этом направлении?

— Я считаю, что Украина не является и интегральным элементом переговоров. Скорее всего, это фасадная тема, которая призвана скрыть реальную суть переговоров. К реальной сути я отношу выстраивание нового контекста отношений между США и Российской Федерацией с учетом создания некого геополитического альянса, некого «антикитайского НАТО», AUKUS, в который входят США, Великобритания, Австралия. Ведутся переговоры с Южной Кореей, с Японией, с Индией, с близлежащими регионами для того, чтобы создать возможность замыкания кольца вокруг Китая.

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE

В результате этой кооперации возможно возобновление идеи единого континентального союза и единого экономического пространства, в котором места Соединенным Штатам Америки просто не будет, и они будут вынуждены вернуться к очень старой доктрине Монро (провозглашала принцип взаимного невмешательства стран американского и европейского континентов в дела друг друга — ред.). Разумеется, не в том виде, в каком она была создана.

Американцы понимают все эти риски, понимают, что мир сейчас трехполярный, нет единого гегемона. Это видят не только американцы, но и их сателлиты, государства, которые являются донорами для США. Естественно, в них начинаются идейные шатания. Они понимают, что ориентир исключительно на США уже не дает никаких гарантий безопасности и экономического развития. Соответственно, они начинают искать новые центры притяжения.

Американцы все это понимают и сами уже заявляют, что мир трехполярный и с этим необходимо считаться. А это влияет на их имидж. Поэтому, когда будут вестись переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом, речь будет идти о том, что Байден предложит Путину для того, чтобы Российская Федерация осталась нейтральным государством в конфликте Китая и США. Будут это преференции по рынку газа, либо это будут преференции по нефтяному рынку, либо по Ближнему Востоку — условно говоря, будут сдавать позиции, которые выгодны для России. Либо это будут преференции по нерешенным глобальным вопросам.

Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Поэтому необходимо было создать такую медийную операцию-прикрытие. Информационное нагнетание вокруг Украины, что, дескать, Российская Федерация концентрирует войска на границе с Украиной и вот-вот должна напасть — все было сделано в преддверии встречи Байдена и Путина. Понятно, что никто не обнародует полный текст переговоров — скажут, что разговаривали об Украине, решили вопрос, мол, Байден поговорил с Путиным, переговоры были сложные, но компромиссное решение нашли и никакой войны не будет. Таким образом Байден сможет заявить о том, что он миротворец и у него получилось выбить гарантии о ненападении и гарантии, что войны на континенте не будет.

На самом же деле, это все прикрытие, чтобы не всплыли наружу те факторы, которые американцы будут отдавать России, чтобы поддерживать нейтральную позицию.

- А что может Россия потребовать за эту нейтральность? Может ли она потребовать отодвинуть войска НАТО от своих границ, например?

— На самом деле, условий очень много, потому что зона интересов Российской Федерации не ограничивается распространением НАТО на восток.

Это Ближний Восток, это страны Персидского залива, в которых Россия наращивает экономическое и политическое присутствие. Это страны, которые являются покупателями военно-промышленной продукции Российской Федерации, в которых они конкурируют с американцами и в которых присутствуют еще европейские инвесторы.

Очень показательно было в Саудовской Аравии в 2019 году, когда произошло убийство журналиста [Джамаля] Хашогги — тогда американцы заявили, что необходимо отказаться от поставок вооружения Саудовской Аравии, потому что Мухаммед бин Салман является чуть ли не головорезом и с ним нельзя вести дела.

«Оттолкнуть НАТО далеко от границ России». О чём будут говорить Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Что касается нефтяного рынка: американцы имеют возможность повлиять на нефтяной рынок стран-доноров, могут создать условия, что цена будет выше 80 долларов за баррель — это реальные поступления в бюджет РФ.

То есть оплатить нейтралитет они могут всячески — как влиянием в том или ином регионе, так и нераспространением влияния. Хотя, я уверен, что никакого распространения НАТО на восток не будет. И конфронтации между Россией и США, которая была до 2018 года, до перевооружения России, уже нет. Со стороны американцев задействована концепция Киссинджера-Никсона, которая предусматривает всяческие преференции и договоренности, чтобы выдержать вот этот нейтралитет.

Обострение ситуации с Россией в то время, когда они не могут найти точку соприкосновения с Китаем, может привести к тому, что США просто потеряют влияние на континенте. Поэтому эта концепция как минимум не выгодна, как максимум — губительна. Поэтому они будут идти на любые уступки.

- На Украине верят в это все военное противостояние или понимают, что дело совсем не в них?

— Я лично, как аналитик, с точки зрения логики рассматриваю эту ситуацию и пытаюсь открыто об этом говорить. Политики, которых я консультирую, уже это тоже понимают.

Но есть у нас люди в политическом пространстве, которые живут в «зазеркалье», которые мечутся со стороны в сторону и действительно боятся, что вот-вот кто-то на них нападет. Но это не от большого ума, а скорее всего от непонимания более глобальных объективных и субъективных факторов, которые находятся вокруг Украины и с которыми нам приходится взаимодействовать.

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- В США часто говорят о том, как важны Минские соглашения, что Украина должна их выполнять. Как считаете, ожидаются какие-то подвижки? Сможет ли Штаты однажды на этом настоять или это им не выгодно?

— Пока я не вижу реального императива наших партнеров в том, чтобы Минские соглашения были выполнены. Я пока вижу заинтересованность всех сторон в том, чтобы ситуация оставалась в том состоянии, в котором она сейчас есть, потому что ее можно в любой момент использовать для поднятия ставок, для того, чтобы сокрыть какие-то вещи и выторговать некие позиции.

На самом деле замороженность конфликта в Украине не выгодна только Украине, потому что мы от этого теряем жизни людей, экономический потенциал, коммуникацию с регионом, разорваны семьи. Это также вопрос экономического восстановления, деиндустриализации, которая происходит. Это все необходимо остановить и решить эти проблемы, а остановить это можно только урегулированием военного конфликта.

Чтобы достигнуть какого-то компромиссного решения, на это должны пойти обе стороны. Пока что все стороны согласились только на Минские соглашения.