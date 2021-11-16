Экономика ЛНР и ДНР существует и работает, но без поддержки России ей не обойтись, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В понедельник, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

- Андрей, как вы считаете, можно ли этот указ считать де-факто признанием республик Донбасса?

— Нет, конечно, что вы. Признание республик надо проводить отдельным указом президента, где четко сказано, что республики признаются как субъекты международного права. Такая ситуация как раз была с признанием Абхазии и Осетии.

Напоминаю, что, когда Александр Лукашенко попытался так пошутить по поводу Крыма, некоторые белорусские парламентарии заявили, что этого хватает, чтобы считать, что Белоруссия признала Крым в составе России. Насчет этого очень жестко высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он сказал, что должно быть конкретное отдельное заявление президента Лукашенко.

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

На самом деле, указ в большей степени носит гуманитарный характер. В преддверии зимы, которая обещает быть очень тяжелой, вопрос гуманитарной поддержки должен регулироваться.

Экономика ЛНР и ДНР существует, она работает, там выпускается продукция продовольственная и другая, в общем-то хорошего качества, все это там есть. Конечно, не все в Донбассе производится, например, фармакология, оборудование для обеспечения больниц. Чем-то надо помогать, например, товарами для образовательной сферы, которые там не производятся, но производятся в России.

Конечно, это все можно было бы закупать, но надо сказать, что с деньгами там сложно. Уровень жизни невысокий, в общем-то, пенсии очень небольшие. Поэтому эта поддержка очень важна, так как она снижает риски гуманитарных катастроф. В этом плане, конечно, указ очень нужен.

- Насколько этот указ повлияет на жизни людей в республиках?

— Конечно. За все годы были сотни конвоев, сотни гуманитарных поставок. В первые месяцы в 2014-2015 году была бы просто катастрофа, если бы не было поддержки со стороны России.

Дело в том, что там живут не только граждане Украины, но и граждане России с российскими паспортами. И наша задача в том, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, отделенными на острове в бушующем океане.

- Будет ли Донбасс когда-нибудь еще жить, например, как при Януковиче?

— Нет, это вопрос политический. Понимаете, там вопрос стоит в другом — постоянные обстрелы просто не дают заниматься хозяйством, увеличивать производство и поднимать жизненный уровень, это первое.

«Украина не стремится получить Донбасс обратно». В чем Вашингтон согласился с Москвой © REUTERS, Alexander Ermochenko / REUTERS, Alexander Ermochenko / Перейти в фотобанк

— Как считаете, может ли Украина начать мстить за этот указ? Как Россия ей ответит на это?

— Ну, там это будет восприниматься как вмешательство во внутренние дела. Получается, надо заморить голодом эти республики.

Наш ответ будет один — что все эти меры временные, по указу они «до момента урегулирования», то есть до того момента, когда будут выполнены Минские соглашения. А это уже проблема Украины — зачем возмущаться, если вы не выполняете Минские соглашения?

- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже пожаловался на решение Путина европейским партнерам. Какую реакцию стоит ожидать от Европы в адрес России?

— Меня смущает всегда стремление «отомстить» — народам, государствам и так далее. Ну, предположим, не было бы такого указа — так что, чем хуже там ситуация, тем лучше для Украины и Европы? Напоминаю, что ни Украина, ни Европа за последние 7 лет ни разу не поставили ни одного килограмма гуманитарной помощи [в ДНР/ЛНР], ни одного.

Глава МИД Украины раскритиковал указ Путина о гуманитарной помощи Донбассу © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Это все равно, что в годы Второй мировой войны: вот, осажденные ленинградцы умирают от голода, полтора миллиона умерло. И вдруг неожиданно появляется какой-то шведский или швейцарский конвой. Не допустить, получается? Пускай люди умирают, дети умирают. Это двойные стандарты.

- Как считаете, дождемся ли мы какой-то спокойной жизни для Донбасса в случае краха, распада Украины?

— Про крах Украины сложно сказать, видите, ей помогают, но помогают очень хитро — в таком объеме, чтобы не дать ей развиваться и не дать умереть.

Украина выбрала позиционировать себя как военное государство, которое, как они пишут, находится под агрессией России, поэтому инвестиций там не будет. Кто будет инвестировать в страну, которая ведет войну? Смешно. Но они выбрали такой путь.

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины? © коллаж Украина.Ру

Второй момент — сейчас в Восточной Европе существует шесть русских государств, русского корня. Это сама Россия, Украина, Белоруссия, Приднестровье, ЛНР и ДНР. Там живут наши люди, они ждут от России поддержки, они защищают ее в какой-то степени, потому что они держат фронт. Поэтому, чем лучше там будет жить, чем лучше там будет развиваться ситуация, тем надежнее будет наш «форпост».