Антироссийскии акции западных стран в отношении России напоминают список в туалете - провел акцию, распишись, считает политолог Олег Матвейчев

«Черная метка» для Зеленского: Корнилов объяснил, зачем Медведев написал статью об Украине © кадр из видео Украина.ру — Олег! Некоторые эксперты, подводя итоги визита Нуланд в Москву, связывают публикацию статьи заместителя руководителя Совета Безопасности Дмитрия Медведева с ее приездом, а некоторые отрицают это. А как считаете вы?

— Конечно, статьи не пишутся за одну минуту, за сутки, как, впрочем, и визит Нуланд, конечно, он тоже не делался за сутки, и в принципе, могло такое быть, что когда стало известно, что Нуланд приедет, можно было бы к этому моменту подготовить статью.

Просто в этом, наверное, нет никакой логики. Когда наши так называемые западные партнеры говорят, а вот продайте нам газ, и одновременно говорят: «А еще мы высылаем триста ваших дипломатов», — мы уже к этому привыкли. Это типичная шизофрения, которая у американцев и европейцев, и украинцев есть.

Но представить такую шизофрению в нашем руководстве, что ты одновременно вроде бы садишься за стол переговоров с Нуланд, и тут же делаешь крайне неполиткоррестную статью, в которой просто ставишь все точки над «и», в отношении с протежируемыми этой же Нуланд украинцами — это противонаправленные действия.

Поэтому я бы не связывал эти вещи, я бы связывал эти вещи с другими процессами. А именно, с процессом, который идет против Медведчука, который сейчас в очередной раз приговаривается, у него арестовали имущество и требуют с него сорок миллионов гривен, чтобы он внес залог. Он их, естественно, внести не мог, поэтому арест ему будет домашний.

В общем, идет это судилище, причем непонятно за что. То есть государственную измену ему вменяют за то, что он был посредником в переговорах между Москвой и Порошенко. Контракты подписывал Порошенко и другие лица уполномоченные. Тогда судите их за государственную измену, а не того человека, который предложил лучшие условия.

Идет это все безумие, санкции против гражданина собственной страны, то есть это тоже невиданная абсолютно история. То есть это вне уголовного кодекса. Вообще, если человек нарушил что-то, есть административный кодекс. Если он совершил преступление — есть уголовный кодекс. Это расписано, и так есть во всех странах, там, где действует римское право. Где прецедентное право, там соответственно, свои.

Но без всякого права, без решения суда, без всего вводить санкции против гражданина страны, а не против чужого человека — это новация, новелла, как говорят юристы, которую еще мировое юридическое сообщество не видело. «Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Это все может объяснять то раздражение, с которым написана данная статья. Статья очень хлесткая. Я, честно говоря, не ожидал от Медведева вообще таких непарламентских выражений, он всегда был, как вы знаете, аккуратен, дипломатичен. Иногда излишне.

Мы во время президентства Путина и первых сроков, и ныне, знаем, что Владимир Владимирович любит сказать уличными словами, и «мочить в сортире», и «замучаетесь пыль глотать», и прочие вещи. Мы привыкли, что Путин, при том, что он тоже всегда довольно корректно высказывается, он не брезгует какими-то просторечными фразами.

Медведев и в президентский свой срок всегда позиционировался как человек из интеллигентной семьи, и сам такой интеллигентный, но здесь мы через слово видим, когда он говорит «дебилы», ну и много других, не буду я сейчас повторять все это, кому интересно, может прочитать.

Статья, еще раз повторю — в очень жестком варианте написана, и это очевидно указывает на некое личное раздражение, которое есть. А как известно, отношения довольно дружеские между Медведевым и Медведчуком действительно существовали и существуют, видимо.

Поэтому я бы скорее к этому привязал. Хотя такая статья давно уже назрела, потому что бесконечные спекуляции украинской стороны на тему переговоров между Путиным и Зеленским, они, честно говоря, утомили.

Но поскольку Путин сам не может, наверное, так откровенно взять и сказать это, просто спускаться до уровня Зеленского он не собирается, чтоб какие-то вещи говорить. А все-таки довольно серьезно, чтобы не просто от лица пресс-секретаря, или от лица Захаровой, так, чтобы видели, что это Медведев, и бывший президент, и заместитель председателя Совета безопасности. Это по сути дела уровень такой.

Сказать, в конце концов, что «прекратите все эти спекуляции» нужно. То, что в данном случае у Медведева на языке — это у Путина на уме. И здесь мы понимаем, почему на Украине ведутся эти спекуляции по поводу визитов. Все время хотят Зеленского надуть. То есть никому не нужный клоун смешной, который ни за что не отвечает, с которым невозможно действительно ни о чем договариваться.

И примером этого была парижская встреча, договоренность, которую Зеленский в итоге не выполнил. И когда начал выполнять, взял назад, все свернул и сделал еще хуже. Все это говорит о том, что это абсолютно несерьезный человек, и с ним встречаться никто не собирается. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Но на Украине для внутреннего потребления необходимо делать вид, что Зеленский — это фигура, что с ним встречаются президенты Польши, Венгрии, и других таких же протекторатов американских. И, конечно, они замахиваются на Путина, что вот и Путин готов встречаться, и вот скоро встретится, и даже какие-то рабочие группы контактируют, и даже обсуждаются какие-то письма, какие-то условия встречи, даже Зеленский какие-то условия выставляет, что «про Крым будем говорить» и т. д.

Эта вся бесконечная ерунда, которой пытаются прикрыть никчемность, ненужность и абсолютную воздушность этого Зеленского, который ничего в мировой политике, нигде не стоит, она, конечно, надоела.

Потому что в нее верила какая-то часть украинцев. Они же изолировали свой интернет, они СМИ запретили российские, поэтому в этом вакууме можно навяливать несчастным украинцам все что угодно. И вот они пытаются превратить Зеленского в какую-то фигуру. А здесь предельно четко сказано и указано место этого Зеленского во всей этой истории.

Во-первых, показано, кто он есть лично — человек, который предал своего деда, человек, который предал свою национальность, евреев предал всех. Человек, который раздает и чествует убийц и прочих. Человек, который полностью морально перевернулся, и что у него в душе происходит — не знаю, в принципе, говорят, что актер может сыграть кого угодно, и он кого угодно играл.

И он потом, наверное, будет заявлять, что он играл нациста, и что артист Тихонов, когда играл Штирлица фашистского, он же в фашиста не превратился, ну, и я, Зеленский, играл роль фашистского президента Украины. И через пять лет скажет нам всем, что он раскаивается, что, конечно, он на самом деле жалеет евреев, убитых бандеровцами, но сейчас у него такая роль. Наверное, так. Может быть, он не переживает в душе. Хотя я думаю, должен, по идее переживать.

Во-вторых, было определено его место в мировом порядке. Он вассал, и разговаривать с вассалами мы не намерены. С Нуланд мы можем поговорить, и опять же, с Нуланд будет разговаривать даже не Путин, а будет разговаривать Ушаков, помощник президента. Статус и ранг обозначен. Путин будет разговаривать с Байденом, как это и было. А Нуланд и Ушаков, пожалуйста, поговорят, и посмотрим, до чего договорятся.

Видимо, спектр тех разговоров довольно был широк. Наверняка, раз она сама сюда приехала, а не мы к ней. Она привезла какие-то предложения и хотелки. То есть они что-то хотят сдать, возможно, кстати, предлагают нам не всю Украину, но какую-то часть разменять, потому что нести этот чемодан без ручки бессмысленный они не могут и не хотят.

Это все просто бессмысленные траты. Они уже, наверное, весь неликвид свой сбросили ненужный, который у них хранился на складах каких-то военных. Там еще на шестьдесят миллионов какой-то бурды привезли. Это же не украинцы закупают, которые приходят и говорят «мы хотим вот это, вот это, и вот это», а что есть, то и берите, что дают, то и жрите. Вот, собственно, с ними как разговаривают. Привозят им какую-то бурду, они радуются, как папусы — привезли очередные блестящие какие-то стеклянные бусы, какие-то вооружения. Что они будут с этим делать? С кем они собрались воевать этими вооружениями?

Если президент клоун, то и вся страна. Рыба гниет с головы. И вся страна превращается в клоунов, собственно, она и до этого уже становилась. Соответственно, так все это и происходит.

— Как вы считаете, можно ли говорить и надеяться на потепление дипломатических отношений между США и Россией после визита Нуланд? Возможно ли теперь прекращение дипломатической войны, прекращение санкционной войны, или хотя бы снижение градуса?

— Пока об этом не приходится говорить. Предпосылок, честно говоря, я не вижу. Почему? Конечно, поменялись они вот этими ограничениями, из черного списка своего выкинули какое-то количество людей. Мы Нуланд исключили.

Все это, я думаю, на время поездки. Через полгода, или еще в очередной раз они объявят о каких-нибудь очередных санкциях и опять включат тех же людей в очередные списки.

Почему не думаю я, что какое-то радикальное потепление возможно, или еще что-то. Непонятно, зачем это им нужно? Вот это так называемое «потепление» — что они этим выиграют для себя? Почему они рвут отношения и рвали все эти годы, довольно долго — это понятно.

Политтехнологи придумали в свое время для Клинтон удобную, как им казалось, тему для выборной кампании. Они вспомнили, что весь американский народ и ныне живущий избиратель, — а у них там много пенсионеров тоже и т. д. — это все люди, выросшие в холодную войну, это люди, у которых на подкорке, в мозгу записано то, что русские — это страшно. И даже короткий период времени, в девяностые годы, когда Фил Донахью и Познер вели какие-то совместные передачи о том, что русские такие же как и мы, американцы такие же, как и мы, что мы все тут люди и братья. Все это пятьдесят лет пропаганды не заменят.

Поэтому решили, что неплохо было бы превратить Трампа в русского шпиона, и они развивали эту версию очень многочисленными разными информационными поводами, вбросами бесконечными, которые все оказались фейками, фальшивками, это все оказалось доказано, все разоблачили. Нашли людей даже, которые этими вбросами занимались, кто писал эти фальшивые досье на Трампа.

Все это уже обнаружено. Правда, сейчас никому не интересно. Тогда это были сенсации, а сейчас об этом пишут на последних страницах газет или не пишут вообще. Кому интересен уже бывший президент?

С другой стороны, им надо показать эту страшную российскую угрозу, кагэбэшника Путина и т. д. Соответственно, они нагнетали всеми способами, и поставили всех своих вассалов в это положение. То есть они заставили делать так, чтобы Норвегия раз в месяц заявляла, что ее пространство водяное нарушили какие-нибудь подводные лодки. Какая-нибудь Латвия должна была заявить о том, что самолеты над ней пролетели. Какая-нибудь Чехия сносила какой-нибудь памятник очередной.

И по кругу, как в туалетах общественных висит график уборки, уборщицы расписываются, отмечаются — вот так эти страны НАТО должны были совершить какую-нибудь гадость в отношении России, расписаться в ведомости, передать следующему и т. д.

И вот они создавали эти информационные поводы, лучше всех отличилась Англия со Скрипалями, там вообще целый спектакль гигантский. Навального несчастного траванули, чтобы совсем все демонизировать.

То есть просто они не понимают, что когда они что-то сочиняют и выдумывают на коленке — это потом становится фактором политики, и они сами становятся заложниками этой темы.

Вы, наверное, видели известный культовый фильм «Хвост виляет собакой», который знают все политтехнологи, все пиарщики и т. д. Когда нужно было президента от сексуального скандала отмазать — так просто, сидя в самолете, политтехнолог сказал, а давайте придумаем, что у нас война с Албанией! — А почему с Албанией?— А ты что-нибудь знаешь про албанцев?— Нет! — Ну и я не знаю, какие-то они подозрительные.

После этого весь фильм ведется война с Албанией, на экранах телевизоров, достают башмак пропавшего героя и т. д. Это все все помнят. Башмак достали, поют песни, американцы на улицах держатся за руки, но чем фильм заканчивается? Вот это немногие помнят.

А заканчивается он тем, что когда все уже закончилось, и когда даже автора, продюсера всех этих роликов, который решил рассказать правду из тщеславия — как все было — его уже закопали, уже его нет, уже все. Выборы прошли, президент избран, концы в воду. Того, кто мог об этом разболтать — его уже нет тоже.

И последний кадр фильма — телеканал показывает новости, говорит ведущий, что в Албании террористы захватили что-то, захвачена какая-то база, и какая-то группа взяла на себя ответственность за этот акт, за это действие.

То есть после того, как целая сверхдержава мира вела полгода или месяц эту войну и прочее, когда это писали все мировые газеты, пресса, когда все это двигалось, естественно, переформатировалось политикой. И действительно появились какие-то энтузиасты, террористы, какие-то люди, патриоты Албании, которые там решили воевать с США, и уже всерьез какую-то взрывчатку взрывают и т. д. И так вот эта виртуальная придумка превратилась в реальность, и уже все становятся заложниками этой истории.

Точно так же и здесь. Эта вся русофобская история, которая была придумана в шутку для Клинтона, и они, наверное, сами весело смеялись, что придется сейчас Путину потерпеть, мы тут будем из него делать чудовище. А теперь-то они сами не знают, что с этим делать.

Ну повысылали всех дипломатов, арестовали собственность, сами потеряли собственность, сказали «ну ладно, потерпим, что у нас в Москве тоже какие-то особняки отберут и вышлют наших дипломатов». Все довели до крайней точки, нагнули всю Европу, которая потеряла десятки миллиардов долларов товарооборота, а это же упущенная прибыль.

Раскурочили Украину несчастную, которая потеряла и Крым, и Донбасс, и которая стала самой нищей страной в Европе. По сути дела там гражданская война идет, и она неизвестно когда еще вообще поднимется, эта Украина, сколько нужно лет, чтобы вернуться хотя бы на уровень Януковича. Все раскурочили просто для того, чтобы так весело было.

Кстати, напомню, когда, помните, покойный сенатор Маккейн шел в президенты, против Обамы, и ему нужно было набрать голосов — он позвонил Саакашвили, и тот начал войну в Южной Осетии. Начал войну, после этого Маккейн заявил, что он теперь грузин, и что все мы должны быть вместе с Грузией, и страшный Путин, и мы начинаем, и вот война, посмотрите — надо остановить. Он набрал рейтинг! Десять процентов рейтинга прибавил.

Просто когда все очень быстро кончилось, через три дня храбрые грузины, пятнадцать тысяч человек сбежали от трех тысяч русских, все кончилось, Южная Осетия была потеряна, Саакашвили через некоторое время вперед ногами из Грузии вынесли.

Это всего лишь был эпизод в маленькой борьбе на выборах. Там серьезные парни, у них выборная кампания. Президент Соединенных Штатов. А какого-то дурачка Саакашвили толкнуть на войну, потерять там целую Южную Осетию — для них это целая Осетия, целые страны… "Ну, ничего страшного. Это же наша выборная кампания, мы же Америка! Если надо, мы пол-Китая готовы, чтобы потерялось. Ну и Украину можно сжечь, можно Молдавию, Грузию. Если нам потребуется в наших каких-то выборах, в наших разборках внутренних сделать так, что Чернобыльская станция еще раз взорвется, или Запорожская, то мы ее взорвем. И пусть там все сдохнут, но зато это будет классный информационный повод, или какой-то очередной Маккейн или Клинтон выиграют выборы".

Это серьезный куш! А то, что там погибнут миллионы грузин ли, славян ли, и какие-то государства будут разрушены — это смешно! Мы десятки миллионов индейцев убили, а тут какие-то… Для них это такие же индейцы, это абсолютно никто.

Так и сейчас. Миллионы людей на Украине считают, что родные им, причем не вообще абстрактно какие-то родные, русские, а реально родные люди — разрушены семьи многие, когда не разговаривают друг с другом двоюродные, троюродные братья и сестры, которые жили на Украине и в России, по разные стороны границ. Перестала общаться друг с другом целая куча людей, которые ездили друг к другу в гости. Я уж не говорю про одноклассников, однокурсников, сослуживцев, которые вместе в советское время и в девяностые даже работали. Не разговаривают!

Вот все они теперь они неродные! Мы, говорят они нам, в Америку, мы в Европу… Притом что Европа их использует, юзает, квартиру на себя переписала уже, и уже страну их разрушили — из-за них Майдан… Они же и Крым потеряли с Донбассом. Дети погибают украинские в том же Донбассе. Да и просто здоровые мужики, с той же украинской стороны, и с Донецкой стороны погибают. А они все в этом безумии пребывают.

И когда-нибудь прибегут, скажут, будут плакать — господи, что мы наделали, в какой чуме мы жили, что же мы творили? Когда все станет ясно, когда их кинут окончательно. Но уже не будет того, что было, того, что уже не вернуть.

И не с точки зрения даже человеческих отношений, которые еще мы можем восстановить, русские люди — они в этом смысле отходчивы и прощают. А материальные потери, и многие другие, которые понесла Украина и сейчас эти все мучения, а уж я тем более говорю, что никто не вернет убитых детей Донбасса и прочее.

То есть это все на совести американцев, прежде всего, которые весь этот Майдан замутили, и всю эту рознь, и на совести тех, кто им способствовал на Украине.