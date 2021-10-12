Европейские бюрократы, устроившие энергетический кризис в ЕС, хотят выйти из затруднительного положения за счет России

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз заставит Россию общаться с единым покупателем газа в Евросоюзе вместо того, чтобы свободно продавать «голубое топливо» странам ЕС или коммерческим компаниям. Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По его словам, Европе по-прежнему нужен российский газ, и даже больше, чем прописано в контрактах. При этом платить за него достойную цену европейцам, судя по всему, не хочется.

- Игорь, в Европе набирает силу новая идея в сфере закупок газа. На высшем уровне предлагается создать большой пул по закупкам газа, который будет контролировать Брюссель, и он же будет вести переговоры с поставщиками — а не каждая страна в отдельности. Как вы можете это прокомментировать?

— Они по сути предлагают отказаться от всей либеральной экономики, которую выстраивали чуть ли не веками.

Все эти идеи Адама Смита о том, что государство не должно вмешиваться в экономику, что должна быть свободная конкуренция они хотят взять и в одночасье перечеркнуть.

И в этом плане видна их очень двуличная позиция: до этого европейцы как раз говорили, что экономика должна быть отделена от государства, что государство не должно влезать.

Секретный план «войны» с Россией. Готовит ли Европа себе новый энергетический кризис © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В середине 2010 годов активно продвигалась идея о том, что у Брюсселя должно быть больше полномочий. Наднациональный орган пытался перетянуть на себя все права, все возможности для регулирования.

Еще в 2014 еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович говорил, что Еврокомиссия хочет влезать в каждый коммерческий контракт и проверять его на некое соответствие европейским нормам.

Если две коммерческие компании договорились между собой, то как кто-то может им помешать подписывать договор?

Но тогда предлагали создать такой мегарегулятор, который будет блокировать неправильные с его точки зрения контракты.

Сейчас они продвигают аналогичную идею. Брюссель хочет перехватить некие полномочия, сами евробюрократы. Но идея их понятна: создать единого закупщика, который будет общаться с поставщиками.

Не отдельно каждая газовая компания в Европе будет покупать газ у поставщиков, а некий единый фронт, который будет выкручивать руки поставщикам и снижать цену.

То есть, конкуренция среди поставщиков устраивала евробюрократов, и они выступали за либеральный рынок. В рамках этого либерального рынка долгое время предложение превышало спрос, и цены были низкими.

Но как только предложение стало меньше, чем спрос, и цены пошли вверх, евробюрократы сразу начали кричать: нет-нет-нет, никакого либерального рынка! Теперь мы будем диктовать вам цены.

Как только цена стало высокой, они сразу стали отказываться от всех своих идеалов, лишь бы газ подешевле покупать. Это очень двуличная позиция.

Единственная проблема в ее реализации — это то, что надо переписать все европейские законы. Дело в том, что они на протяжении десятилетий рассчитывали, что предложение всегда будет превышать спрос, поэтому выстраивали либеральную модель рынка в надежде на то, что цена будет только снижаться.

А сейчас им надо будет перелопатить все европейское законодательство.

Для России это и хорошо, и плохо, так как все антимонопольные законы (под которые еврочиновники подводят крупные российские компании, в частности, «Газпром» — ред.) основаны как раз на этой идее конкуренции, которую теперь в Европе предлагают отменить.

Тогда можно поставить вопрос: если вы создали монопольного закупщика газа, то почему вы должны искусственно создавать конкуренцию и не позволять «Газпрому» заполнять полностью «Северный поток — 2»?

Какая конкуренция? Вы же убили конкуренцию со своей стороны, со стороны покупателя, так почему со стороны поставщика должна быть какая-то конкуренция?

Помешать этой истории может только то, что надо будет переписывать законы, а пока они будут эти законы переписывать, рынок успокоится, цены снизятся и пропадет нужда в изменении правил игры.

- Такое кардинальное изменение правил игры может привести к негативным последствиям для самого Евросоюза? Предыдущая идея — отказаться от привязки к цене на нефть в газовых контрактах — уже привела к ценовому рекорду.

— Такое регулирование — это скорее путь к дефициту, потому что таким образом они не решают основную проблему.

А основная проблема не в том, что «Газпром» якобы цены завышает, с чем они пытаются бороться, объединившись в единый фронт.

Основная проблема высоких цен на газовом рынке Европы заключается в том, что они сами «выдавливали» газ из энергобаланса, заставляя всех переходить на ВИЭ, и компании боялись, что, если они сейчас инвестируют в новые месторождения в Европе, то не смогут окупить свои затраты.

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как «единым фронтом» вы вернете СПГ? Никак, если только не скинетесь деньгами и не перекупите газ у азиатских рынков, сделаете свой рынок более привлекательным по цене.

Но цель проекта ведь не повысить цены на газ, так что скидываться дополнительно они не будут и СПГ не вернут.

Заставить инвестировать в новую добычу в Европе они этим единым фронтом тоже не смогут.

Вся идея сводится к тому, чтобы создать единый антироссийский «газовый фронт» и давить на «Газпром».

Они создадут инструмент для давления на одного только поставщика. Они же не будут давить на Азербайджан, Армению или Алжир. Нет, они будут давить исключительно на Россию и «Газпром».

В этом плане это очень странная история — когда нас призывают десятилетиями не политизировать энергетику, а сами создают де-факто политический инструмент для того, чтобы давить исключительно на одного поставщика.