- Григорий, с чем связано заявление президента Жапарова? 

— Долгосрочный момент – киргизский язык наращивает свое присутствие, русского языка становится меньше. И из-за того, что становится меньше русских, в широком смысле русских – русскоязычных, всех тех, для кого это первый язык. И за последние три-четыре года из-за ротации кадров резко сократилось число тех, кто использует русский в официальной переписке. В администрации президента и правительстве теперь те, кому удобнее говорить на киргизском. Это смена поколения управленцев.

Историк Гайда рассказал, когда Украина окончательно изживет на своей территории русский язык
Историк Гайда рассказал, когда Украина окончательно изживет на своей территории русский язык
© Андрей Волошин / Перейти в фотобанк

- Это как-то связано с постоянно происходившей в Киргизии свержением президентов?

— Такая же динамика – сокращение ареала использования русского языка была и при предыдущих президентах Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове. В 2018 году произошел перелом, руководящие посты массово заняли кадры, которые привыкли думать, говорить и писать по-киргизски. В целом в Киргизии не реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка. Местным элитам просто не до этого, они заняты выживанием и зарабатыванием денег, сокращение использования русского языка — попутный процесс.

Киргизские политики прагматичны – русское, русскоязычное население мало на что влияет, например, на результаты выборов. Оно не так активно ходит голосовать, не выдвигает своих кандидатов. В коридорах власти и во время кампаний большую роль играют выходцы из регионов – чаще киргизскоязычные.

Кандидат в мэры Харькова пообещал вернуть русский язык в школы
Кандидат в мэры Харькова пообещал вернуть русский язык в школы
© Михаил Добкин/Инстаграм

- То есть никакой политической актуальности в словах Жапарова нет? 

— Конкретно сейчас Киргизстан в сложной экономической ситуации. Он всегда в такой ситуации. Но 2021-й выдался тяжелым даже на общем фоне. Требуется финансовая поддержка со стороны. Поэтому разговоры о языке – это такое зондирование вопроса – будут ли деньги от России. В этом году часть запланированной российской помощи Киргизии была заморожена. А на подходе парламентские выборы…

Конечно, отчасти слова Жапарова обращены и к сельским киргизам. Но парадокс в том, что в аулах скидываются, чтобы оплатить преподавателя русского для детей. Среди рядовых киргизов есть запрос на русский язык, даже не запрос, а требование. Они понимают, что знание русского языка их сыновьям и дочерям резко увеличивает возможности за пределами республики. Обучение вскладчину – это не норма, население в Киргизстане в массе бедное, деньги идут на еду. Но сам факт, что такое есть, показателен.

Это происходит опять же не по чьей-то злой воле, а из-за общего ухудшения положения в образовании. Учителей русского языка просто не хватает. Где-нибудь в Оше или Баткене и рады бы его учить, но преподавать некому. 
Так что видеть в вытеснении русского языка киргизским происки Вашингтона, Стамбула, Бишкека, еще кого-нибудь смысла нет. Это объективная тенденция. Другое дело, что есть и обратное движение – за сохранение и продвижение русского языка, причем движение, которое поддерживается и самими киргизами. И масштабы этого движения можно и увеличить.