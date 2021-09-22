По всей видимости, мир стоит на пороге новой системной гонки вооружений, считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне

- Владимир, Австралия отказалась от контракта с Францией на закупку подводных лодок, предпочтя им английские и американские. Что за всем этим стоит: обычная экономическая конкуренция или нечто большее? Внутри единого западного мира появились свои группы, у которых есть свои собственные интересы? Можно ли говорить о расколе?

— Американцы, видимо, не хотят все яйца складывать в одну корзину, имея в виду НАТО. Статус Основного союзника США вне НАТО (MNNA) существует с 1989 года, и кроме Австралии туда входит еще 15 государств, включая Израиль, Египет, Японию, Пакистан, Бразилию, Аргентину и т.д. Новацией тут является «третье лицо» в образе Британии, ибо ее участие выходит за рамки двусторонних отношений Вашингтона с союзником вне НАТО.

Но это вопрос во многом чисто формальный. НАТО — это прежде всего европейский фронт. За пределами Европы натовские операции показали свою малую эффективность — что в Ираке, что в Ливии, что в Афганистане.

Тем более что Евросоюз очень хочет дружить с Китаем, и вряд ли на НАТО можно полагаться в случае усиления силового давления на Пекин со стороны Вашингтона. Отсюда, мне кажется, США прибегли к помощи своего тихоокеанского союзника в лице Австралии, а Британия тут выступает как традиционный партнер США в рамках англосаксонской солидарности.

К тому же номинальный глава Австралии — английская королева. Не исключено, что к новому Тройственному союзу примкнут в случае необходимости и другие американские основные союзники вне НАТО в Тихоокеанском регионе: Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Филиппины, Тайвань и Таиланд. То же самое касается Канады, главой которой также, как и в случае с Новой Зеландией, является английская королева.

Кроме того, подвинуть французов — старая страсть англосаксов. Ведь Франция является для всего Евросоюза как бы воротами в большой мир. Франция — ядерная держава, а французские заморские территории в Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах составляют геополитическую конкуренцию соответствующим британским территориям.

Поставить Париж на место — значит обеспечить одностороннее доминирование англосаксов во всем мировом океане.

Что касается коммерческой составляющей сделки, то она тоже имеет место. Но надо учитывать, что у Франции Австралия планировала заказать обычные подлодки, на дизельном ходу, а новый заказ у США и Британии предполагает атомные лодки. Разница, как говорится, налицо.

А ведь натовские страны еще и «не платят» Вашингтону за его оборонную миссию в Европе, так что какой смысл давать им зарабатывать на американских «основных союзниках вне НАТО»?

По всей видимости, мир стоит на пороге новой системной гонки вооружений, но вопрос с самими «системами» пока еще остается открытым. Вот и ШОС пошел на расширение, а в него — на минуточку! — входит и американский «основной союзник» Пакистан! Украина, Молдавия и Грузия тоже стоят в очереди за этим статусом. А вот у России пока нет основных союзников за пределами ОДКБ. Не пора ли ими обзавестись?

- Существует ли доктрина Байдена, которая, с одной стороны, подразумевает отказ Америки от военных интервенций в другие страны, а с другой — собирание всех мировых демократий в один лагерь для совместного противостояния Китаю и России?

— Вряд ли тут можно вести речь о демократиях. Скорее, о государствах с рыночной экономикой, из числа которых Минторг США исключает почти всех членов ОДКБ (включая бывших), а также Китай и Вьетнам. Сегодня на повестке дня стоит исключение России. Это означает повышение антидемпинговых и компенсационных пошлин, фактически торговую войну.

Видимо, в этом направлении мир и будет двигаться в обозримом будущем — к торговым войнам и экономическим альянсам в разных форматах при наличии двух геополитических гегемонов: США и КНР. Теоретически тут возможно и появление третьего полюса — с участием России и Евросоюза (ось Париж-Берлин-Москва). Но это чисто теоретически, с учетом общей географии и правовой культуры (традиции римского права).

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

- Какой выбор Россия должна сделать между Западом и Китаем? С кем она должна быть?

— С Западом Россию связывают европейские культурно-исторические традиции и институты римского права, с Китаем — культурно-историческое наследие Орды (административно-командная система китайского образца) и институты советского права (переняты Китаем после победы КПК в гражданской войне). Какой ветер окажется на Среднерусской возвышенности более сильным, западный или восточный, никакие синоптики сегодня предсказать со всей однозначностью не смогут.

Китайская экономическая модель до сих пор не является вполне самостоятельной, и Пекин явно не готов к лобовому столкновению с США и Западом в целом. Нужно ли в этих условиях Кремлю однозначно ставить на пекинскую карту — большой вопрос. Кстати, то же самое касается политики Евросоюза (говоря точнее — его лидеров в лице Берлина и Парижа). ЕС — за сотрудничество с Китаем, но без конфронтации с Америкой. Как тут ляжет карта — знает только старая графиня из «Пиковой дамы».



К тому же непонятна роль Индии в новых раскладах. От участия в индо-тихоокеанском союзе с США, Британией и Австралией она вроде бы отказалась. Но ее присутствие в ШОС тоже ничего не гарантирует. Индия — независимая величина, причем ее экономическая и демографическая роль в мире интенсивно возрастает. При этом отношения Дели и Москвы при всех правительствах были самыми теплыми. Вот такой получается покер на костях (азартная игра с пятью кубиками)!

- Что ждет Германию после этих парламентских выборов? Кто может стать канцлером — представитель ХДС/ХСС или СДПГ? Будет ли коалиция между этими партиями? Каковы шансы "зеленых" получить своего канцлера?

— Шансы на канцлерство у обоих из этих кандидатов примерно одинаковы. У ХДС/ХСС (христианские консерваторы) и их традиционного союзника СвДП (либералы) набирается, по предварительным опросам, до 38% голосов, у СДПГ(социал-демократы) и их традиционных союзников "зеленых" — до 40%.

Т.е. шансы у социал-демократов несколько выше. При этом крайне правая (АдГ, до 12%) и крайне левая ("Левые", до 8%) партии, не имеющие поддержки среди четырех вышеназванных «партий власти», никаких шансов попасть в какую-либо правящую коалицию не имеют.

"Зеленые" вряд ли получат место канцлера. Ведь социал-демократы, выступая явно удачнее всех остальных партий, могут в качестве партнеров позвать тех же консерваторов (история Германии знает примеры «красно-черной» коалиции СДПГ и ХДС), у которых популярность все же выше, чем у "зеленых".

- Свяжет ли "Северный поток-2" Германию и Россию помимо экономики еще и политически? Могут ли между ними установиться особые отношения?

— По факту особые отношения, конечно, возможны. Тем более если победит канцлер от СДПГ. Вспомним, что главный немецкий лоббист "Северного потока", бывший канцлер Герхард Шредер, тоже социал-демократ. А вот бывший глава МИДа в правительстве Шредера, «зеленый» Йошка Фишер, лоббировал австро-венгерскую трубу "Набукко" (из прикаспийского региона — Азербайджан, Иран, Туркменистан — в Центральную Европу), но что-то пошло не так (Турция мутит воду!), и проект заморозили.

Но он почти готов, хотя тут, на пути в Германию, много транзитных стран: Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия, Чехия. Поэтому социал-демократы и "зеленые" являются потенциальными соперниками на газовом рынке Европы, и перспектива их политического альянса может быть этим фактом поставлена под вопрос. Ведь "зеленые" — радикальные противники "Северного потока-2".

Конечно, немцам с точки зрения национальных интересов выгоднее "Северный поток-2", а вот странам из юго-восточного подбрюшья Евросоюза — "Набукко". Здесь интересы Германии конфронтируют с интересами ряда членов ЕС, и это потенциально может расшатать т.н. общеевропейскую солидарность, тем более в столь сложные времена глобальной непредсказуемости. И это мы еще не принимаем во внимание взгляд на "Набукко" американцев! Одним словом, покер на костях…