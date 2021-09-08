Возможно, существует негласная договоренность: Запад не вмешивается в дела Белоруссии и не раскачивает внутреннюю ситуацию, а Россия не педалирует тему Союзного государства, предполагает белорусский политолог Всеволод Шимов

- Всеволод, какие вопросы, по вашему мнению, будут обсуждаться на завтрашней встрече Путина и Лукашенко? Стоит ли нам ожидать каких-то прорывов и интересных заявлений?

— Судя по всему, будут обсуждаться "дорожные карты", однако на этой встрече их подписание не запланировано. Об этом уже объявлено официально. Кроме того, белорусскую сторону, как обычно, будут волновать экономические вопросы: цены на газ, компенсация за налоговый маневр в нефтяной сфере, которую Минск добивается от Москвы.

Ещё одна тема — транзит белорусских грузов через российские порты в связи с фактическим перекрытием литовского направления. В Минске очень не хотят оказаться в инфраструктурной зависимости от России в этом вопросе, но, похоже, иного выбора у белорусской стороны сейчас нет.

- Когда все-таки стоит ждать реального наполнения содержанием Союзного государства России и Белоруссии? Какие перспективы у этого государственного образования? Будет или не будет реальная интеграция?

— Честно говоря, никаких поводов для оптимизма я не вижу. Минск по-прежнему не заинтересован в реальном углублении интеграции, видя в ней угрозу своему суверенитету. А Москва по каким-то причинам не сильно и настаивает. Возможно, в Кремле считают, что Лукашенко и так никуда не денется, а давление на него может спровоцировать ответные действия со стороны Запада.

Не исключаю, что существует негласная договоренность: Запад не вмешивается в дела Белоруссии и не раскачивает внутреннюю ситуацию, а Россия не педалирует тему Союзного государства. Не думаю, что такой компромисс продержится долго, но пока все выглядит именно так.