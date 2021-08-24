Продолжение политики, проводимой как нынешней, так и предыдущей властью, неминуемо приведёт к распаду Украины — с таким предостережением выступил Виктор Медведчук в своей статье. Об этом в интервью изданию Украина.ру пассказал политолог Михаил Погребинский

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» пишет, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. При этом политик даёт ответ на вопрос, что нужно делать, что именно не даст развалить Украину:

«Во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий».

- Михаил Борисович, в чём вам видится главный посыл статьи Виктора Медведчука?

— В этой статье сформулирован диагноз, причём сформулирован не тривиально. Медведчук пишет, что политика, проводимая сначала Порошенко, а потом Зеленским, фактически ведёт к распаду страны, приводит аргументы, которые эту позицию поддерживают.

Аргументы убедительные. Я к этому мог бы добавить, что все попытки гомогенизировать общество, то есть сделать так, чтобы по всей стране думали примерно так, как думают в Галичине, не удаются. Виктор Медведчук: Какой может быть Украина? Какой быть Украине? © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мы видим по-прежнему раскол на Запад и Восток по ключевым вопросам развития страны. Более того, в последнее время проводились соцопросы, которые показывали, что около половины населения, более 40%, хорошо или очень хорошо относятся к России, и примерно столько же считают, что русские и украинцы — один народ. И это несмотря на фантастическую пропаганду по всем каналам телевидения. Ведь каналы, которые оппонировали точке зрения националистов, вырублены сейчас.

И эта линия продолжается Зеленским. Фактически это ведёт к тому, что отторгается часть населения от государства. И это отторжение может привести в конечном счёте к расколу и сокращению территории Украины.

То есть Украина может сохраниться в этом формате, как пишет Медведчук, в формате «Анти-Россия», но с меньшей территорией. С той территорией, где в принципе в той или иной мере могут соглашаться с политикой гомогенизации, это на западе Украины и частично только в центре. Хотя на самом деле и там есть значимое количество людей, которые против такой политики.

Я думаю, что в статье Медведчука это ключевой посыл: что вы (нынешняя власть. — Ред.) фактически пытаетесь выгнать часть населения, которое, просто как логика показывает, уйдёт вместе с территорией. То, как вел себя Порошенко и как продолжает себя вести Зеленский, с неизбежностью ведёт к распаду Украины. Погребинский объяснил, откуда у Зеленского личная неприязнь к Медведчуку © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

- В этой статье видим не только диагноз, но и предлагаемый рецепт спасения…

— Да, поставив диагноз, Медведчук пишет о том, что нужно делать, что есть идеи, причём приводит цитаты и из Грушевского, и из Черновола. Я, кстати, с Черноволом подробно обсуждал у меня дома эту идею…

- Федерального устройства? В статье Медведчук об этом упоминает, когда говорит о том, как уберечь страну от распада.

— Это идея федерализма, плюс идея европейская прав человека, плюс профессиональный государственный менеджмент, плюс отказ от дикой и невыгодной для большинства населения Украины привычки искать во всём повод противостоять России.

Причём при (президенте Украины. — Ред.) Зеленском это противостояние выглядит уже совсем не как вынужденное, а просто как провокационное, постоянно нагнетаемое. Вот и на сегодняшнем мероприятии (торжества по случаю 30-летия независимости Украины. — Ред.) тоже нагнеталась наглая русофобская линия по повышению ставок. «Жесткая, но правдивая»: Медведчук оценил статью Путина об Украине © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Но что такое это повышение ставок? Это то, что может закончиться распадом страны. И Зеленского, кстати, не примут в той части страны, которая будет не против гомогенного националистического государства, построенного на этнической основе… Вот как в Турции, где нельзя записаться, например, чеченцем или крымским татарином, хотя крымских татар там больше, чем в Крыму. Но нет — вы все турки. И к этому ведут наши власти, и такая политика, конечно, приведёт к распаду страны.

- Об этом и предупреждает Медведчук?

— Да. Его посыл: политика должна быть ориентирована на интересы большинства и на национальные интересы. Если политика будет ориентирована на интересы большинства, то тогда националистическая риторика будет просто исключена. И не только риторика, но и практические действия.

- Но пока такой переориентации на интересы большинства не произошло?

— Нет. Последствия могут быть серьёзными. Приведу только один пример. Если такая политика (какую проводит Зеленский) будет продолжена, такая риторика будет продолжена, я готов голову дать на отсечение, что никакого продолжения транзита российского газа через территорию Украины не будет. Хотя сейчас (президент РФ. — Ред.) Владимир Путин об этом и не говорит. А говорит он, что транзит готовы продолжить, если будет запрос на большие объёмы газа, но это означает что? Что вы должны гарантировать — если через 10 лет европейские компании будут закупать всё больше и больше газа… Тогда только может потребоваться транзит через Украину.

Интерес Украины заключается в том, чтобы не засохла эта труба (ГТС. — Ред.). А это может быть только в том случае, если Украина прекратит наглое повышение антироссийских ставок. Только в этом случае. Иначе труба засохнет, и это будет очень дорого стоить Украине.