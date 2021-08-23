Что будет с беженцами - никто не знает. Да и какие беженцы, если весь мир стоит на грани глобальной экологической катастрофы? - задается вопросом русский писатель из Лондона Владимир Видеманн

- Владимир, стоит ли Европе снова ждать сотни тысяч новых эмигрантов из Афганистана после установления власти талибов? Кто примет первый удар — опять Германия и Франция? Если да, то как это отразится на внутриполитических раскладах в ведущих западных странах?

— Вероятно, какой-то поток беженцев будет. Тем более что в Афганистане были не только американцы, но и армии других стран, включая членов НАТО, так что моральной ответственности европейцев, допустивших прорыв «Талибана»* к власти, никто не отменял.

В этой теме особый интерес вызывает вопрос маршрутов, по которым беженцы двинутся в Европу: выберут ли он традиционный турецкий путь или же в дополнение к нему используют белорусские ворота, только что открытые Лукашенко?

Вопрос новых беженцев, безусловно, возбудит в Европе новые напряжения — и политические, и общественные, и финансовые. Вероятно, усилятся антиамериканские настроения в целом: это же Вашингтон всех подставил!

При этом будет нарастать, как мне кажется, перевод стрелок на Россию, «пользующуюся случаем» разрушить западную солидарность. Такой вот истериозис — состояние, когда любое из принимаемых решений лишь усугубляет нервно-психический кризис.

- Как на ситуации в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и Казахстане отразится приход талибов к власти? Насколько там сильно исламское подполье? Может ли в этих странах начаться гражданская война между правительственными силами и местными исламистами?

— «Талибан»*, в отличие от ИГИЛ, «Аль-Каиды» и многих других террористических организаций не создает своих ячеек за границей, не ведет массированной пропаганды по привлечению своих сторонников в глобальных сетях. Это чисто местническое движение, почти племенное. Однако талибы никогда не препятствовали существованию на подконтрольных им территориях баз иностранных исламистов — при условии, что те не создают проблем самим талибам и, вероятно, оплачивают соответствующие счета.

Поэтому можно себе представить, что лихие ребята из перечисленных выше стран будут использовать Афганистан как надежный тыл для операций против соответствующих режимов. Поэтому гражданская война во всех среднеазиатских странах становится возможной. Тем более что успех «Талибана»* многих окрылил. Черт оказался не таким страшным, как его малевали.

- Усилится ли роль Китая в этом регионе, памятуя о том, что талибы находятся под влиянием Пакистана, а Пакистан — под влиянием Ирана и Китая?

— Это хороший вопрос! Китай сам неслабо «угнетает» уйгурских мусульман, смотрящих с надеждой на успех их афганских соседей в противостоянии силам внешнего империализма (в случае уйгуров — Китая). Допустит ли «Талибан»* существование на своей территории баз уйгурских боевиков — вопрос открытый.

Ведь мы помним, что талибы, руководствуясь принципами пуштунского кодекса чести, не выдали американцам Бин Ладена, заплатив за это двадцатью годами партизанской войны с крупнейшей военной державой мира и ее союзниками.

Не думаю, что они так просто прогнутся под Пекин. При этом роль Китая в регионе может объективно усилиться — как союзника и финансового спонсора среднеазиатских светских режимов. Что будет с Пакистаном — тоже хороший вопрос. На афганских талибов вряд ли Исламабад сможет существенно повлиять, а местные «студенты» вполне готовы укрепиться в пакистанском Кашмире и вообще объявить о независимости.

- Какой должна быть теперь позиция России в Средней Азии после того, как талибы снова контролируют Афганистан?

— Думаю, тут банально все решают деньги. Если Москва не готова содержать среднеазиатские режимы, к этому может быть готов Пекин. С другой стороны, позволю себе высказать крамольную мысль. Прежде всего усомнюсь в том, что российской элите нужна процветающая и технологически продвинутая Средняя Азия.

Зачем ей иметь под боком новых «тигров», вскормленных на китайских кредитах? Может быть, лучше все-таки традиционный ислам? Только не на территории самой России. Но это уже вопрос не внешней, а внутренней политики.

- Почему американцы за 20 лет не покончили с «Талибаном»*, хотя Россия вместе с Америкой буквально за несколько лет покончили с ИГИЛом*? Почему так быстро пало проамериканское правительство в Кабуле?

— Ну, все-таки не быстро, а через 20 лет! Напомню, что Третий рейх при всех его технических чудесах продержался всего 12 лет. Ну и, кроме того, а хотели ли американцы, несмотря на популистские декларации, реально покончить с «Талибаном»*?

Разумеется, сейчас во всем мире начинают переоценивать перспективы долгосрочного сотрудничества с Вашингтоном. Но ведь обещать — не значит жениться. Да и какие есть альтернативы? Разве СССР не сдал всех своих союзников (я имею в виду не страны, а режимы) за понюшку табаку? А какие давались обещания, как уверяли всех в вечной дружбе до победного конца мирового коммунизма!

По всей видимости, мы действительно стоим на пороге совершенно новой геополитической реальности, когда старые правила уже не действуют, а новые еще не выработаны. Что будет с беженцами — никто не знает. Да и какие беженцы, если весь мир стоит на грани глобальной экологической катастрофы? Ведь, снявши голову, по волосам не плачут! К тому же этот ковид, будь он неладен! Ведь у беженцев нет антиковидных прививок? И QR-кодов тоже нет. Как же их пускать в открытое общественное пространство? Это прямое нарушение международных санитарных норм…

* — запрещённые в РФ террористические организации