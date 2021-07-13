Граждане Молдавии устали от геополитики, от противостояния в небольшом государстве сил Запада и Востока, считает политолог Игорь Иваненко, который прокомментировал Украина.ру результаты парламентских выборов в республике, где победила прозападная президентская партия

- Игорь, можно ли говорить, что состоявшиеся в это воскресенье досрочные парламентские выборы в Молдавии вновь продемонстрировали ведущую роль прозападных сил в молдавской политике? Или не все так однозначно?

— Результаты выборов налицо: прозападная политическая партия «Действие и солидарность» (PAS) под фактическим руководством нынешнего президента Молдовы, скорее всего, возьмёт 63 депутатских мандата в 101-местном парламенте. Впервые со времён нахождения у власти коммунистов Воронина в законодательном органе Республики Молдова оформляется монобольшинство.

Данная ситуация стала возможной благодаря продолжающемуся кризису левых (и одновременно пророссийских) сил в Молдавии. Кроме того, политическая повестка, которую предложила президент Санду, оказалась более актуальной, нежели предвыборная программа Додона.

Молдавский избиратель устал от засилья номенклатурных кланов, которые уже несколько десятилетий бессменно правят этой республикой независимо от смены окрасок правящих политических партий. В то же время граждане Молдовы устали от геополитики, от противостояния в небольшом государстве сил Запада и Востока.

Также в молдавском обществе сформировался запрос на волевого лидера, который сможет мобилизовать очень ограниченные ресурсы этой государственности на решение непреодолимых пока проблем (короновирус, разгул коррупции, падение жизненного уровня).

Санду этим запросам соответствует лучше, чем её политические противники. Ведь в силу своего молодого возраста, как считают многие избиратели, в коррупционные схемы «старых кланов» она интегрироваться не успела. Главным вопросом избирательной программы PAS была не геополитика, а борьба с коррупцией.

Её политическая линия на посту президента выглядела так, что она хотела укрепления правительства, немедленного начала неотложных реформ. В то же время прежний состав парламента, где у социалистов Додона были очень прочные позиции, пытался оттягивать время, не допустить роспуска «хромого» правительства, а затем и внеочередных выборов самого парламента.

Поэтому прошедшие выборы я бы рассматривал, скорее, как подтверждение мандата доверия президенту Санду. Теперь она фактически получила очень серьёзные властные рычаги и сможет заняться воплощением своих взглядов на практике.

Другое дело, что сама Санду и не скрывает факта наличия у неё румынского паспорта, а также симпатий перед евросоюзными институтами. Но для определённой части избирателей PAS эти обстоятельства оказались гораздо менее значимыми, чем долго нерешаемые проблемы коррупции и бедности.

- Что сейчас происходит с пророссийскими силами?

— Пророссийские силы в Молдове на распутье. С одной стороны, экс-президент республики Додон заявил, что Партия социалистов уходит в оппозицию. Он также выражает уверенность в том, что альянс социалистов и коммунистов сохранится и после выборов. Первое заседание нового парламента откроет Воронин как старейший депутат нового созыва.

С другой стороны, «Наша партия» Ренато Усатого (пока ещё мэра второго по величине Молдовы города Бельцы) в парламент не прошла. На этой волне Усатый заявил сегодня об отставке с поста градоначальника.

Возникшая накануне выборов широко разрекламированная левая партия «Гражданский конгресс» не дотянула и до 1% голосов.

На этом фоне сохраняются крупные электоральные анклавы, где избиратели продолжают уверенно поддерживать политические силы, позиционирующие себя как пророссийские. Это Гагаузия, где социалисты набрали более 80% голосов, и уже упоминавшиеся Бельцы — более 40% (первый результат по региону).

На мой взгляд, левые политические силы ждёт неизбежное переформатирование. Слишком силён запрос на «новые лица». Ведь и Воронин, и Додон во власти уже были и показали себя слишком прагматичными политиками, способными в угоду своим карьерам идти на очень спорные компромиссы с оппонентами. К примеру, проблема официального статуса русского языка не была решена ими во время пика их политического могущества.

- Какую роль сыграли западные посольства?

— Западные посольства действовали очень активно. Они не стеснялись оказывать поддержку Санду, что называется, путём расчистки правого политического поля от всевозможных спойлеров. В то же время через западные СМИ, которые имеют очень высокий уровень доверия в Молдове, организовывались информационные кампании против оппонентов PAS.

Многие аналитики сходятся во мнении, что доминирование Санду в молдавской политической системе станет временем неограниченного внешнего управления над Кишинёвом.

В связи с этим молдавским избирателям стоит подготовиться к воплощению довольно оригинальных социально-экономических стратегий МВФ и аналогичных международных структур. На этом фоне возможны рецидивы жёсткой политики Молдовы в отношении Приднестровья.

- Как результаты выборов отразятся на российско-молдавских отношениях?

— Будут продолжаться попытки выдавить российских миротворцев из Приднестровья. Первоочередное значение, скорее всего, будет играть проблема утилизации ещё советских вооружений с военных складов на Левобережье Днестра. Санду может здесь рассчитывать на активную поддержку западных дипломатов.

В то же время российская экономика является очень важной для самочувствия молдавского общества. Кишинёву нужны щадящие цены на энергоресурсы, нужен обширный рынок сбыта сельхозпродукции и виноматериалов, выгодные льготные условия трудоустройства в России молдавских рабочих.

Об этом Санду и её политические союзники будут стараться договариваться с Москвой. И в данном процессе, вполне возможно, они будут использовать «приднестровскую карту».