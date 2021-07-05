Новым ресурсом в XXI веке становится уже не капитал, а экология. И с этим как у США, так и у Китая дела не очень... Зато Россия, Канада, Скандинавия, Монголия и Южная Америка - резервуары для глобального выживания человечества, считает писатель Владимир Видеманн

- Владимир, сейчас в российских социальных сетях обсуждают версию, что причиной вторжения британского эсминца в российские территориальные воды близ Севастополя был расчет британского правительства на то, что Россия применит силу (потопит или захватит судно). Это, согласно данной версии, было необходимо для того, чтобы расстроить начавшийся российско-американский диалог. Мол, Британия хотела бы проводить в российском вопросе конфронтационную политику, и ей не нравится возможное российско-американское замирение. Что вы думаете об этой версии?

— Думаю, авторы этой версии плохо понимают психологию англосаксов. Уверен, что действия Британии и США четко согласуются. Скорее, это была «разведка боем», причем ожидать от России жестких контрмер, за исключением риторических, пока не приходится. Вспомним сбитый турками военный самолет! А тут какой-то корабль зашел в спорную акваторию… Кстати, Путин, на «открытом микрофоне», подтвердил версию совместных англо-американских действий в случае с британским кораблем.

- Почему Байден, несмотря на свою прежнюю воинственную риторику в отношении России и Путина пошел на попятную? Некоторые считают, что причиной этого может быть то, что в Вашингтоне Россию считают слабой, а поэтому в сравнении с Китаем не такой уж и большой угрозой. Раз слабая, то не стоит поднимать уровень конфронтации на такую высоту. Так ли это?

— Ну как он пошел? Санкции не отменили, а возвращение дипломатов и продолжение переговоров по ограничению вооружений выгодно самим американцам. Конечно, Россия — не СССР, ее влияние в мире не сравнится с советским. И то, что русские больше Западу «не верят», — тоже не факт. Если бы не верили, не доверяли бы американским ценным бумагам или тому, что формально прописано в НАТОвском договоре по поводу правил приема новых членов — мол, страны с неурегулированными приграничными вопросами в альянс не принимаются.

Ну а как быть с «особыми случаями»? Одним словом, международное право трещит по швам. Но хуже всего то, что сегодня юридическая корректность больше никем не воспринимается как священная корова. Миру остается одна надежда — на Чакравартина (санскр. «владыка колеса закона»), который прибудет на белом коне судить и миловать…

- В свое время Анатолий Чубайс говорил о том, что Россия замыкает собой кольцо «либеральных империй». Почему Запад на Россию смотрит по-другому, почему он ее отторгает?

— Вы же видите, что происходит между самими западными союзниками? Даже в самой Америке внутреннего согласия нет. Тут каждый, по большому счету, за себя. Индивидуализм! Чубайс и его команда — люди советской ментальности, переоценивающие значение идеологического фактора. А западники — бихевиористы. Да, у них тоже существует своя риторика, но вы не переспорите английского юриста в английском суде, как бы виртуозно вы ни владели формальным материалом.

Соответственно, в российском суде английскому юристу тоже делать нечего!

И потом, Запад и западные режимы — две большие разницы. Прогрессивная западная общественность обладает очень критическим взглядом на вещи, причем технически она достаточно продвинута. То же самое касается российской общественности. Найдут неформалы общий язык — мир пойдет другим путем.

Лично я думаю, что самой актуальной почвой для взаимодействия Запада и России является экология. Но нельзя допускать, что бы этот дискурс перехватили экофашисты, т.е. глобальные олигархические корпорации, действующие в связке с коррумпированными чиновниками. Почему именно «экофашисты»? Потому что фашистская модель экономики, разработанная в муссолиниевской Италии, а затем перенятая в гитлеровской Германии, это и есть альянс либерального (в смысле либерального капитала) олигархата и консервативного (т.е. «вечно вчерашнего» по своей ментальности) чиновничества.

- Что необходимо для того, чтобы Россия и Запад начали сближение и организовали союз по типу Антанты? Или противоречия между ними носят фундаментальный характер, поэтому сближения сторон невозможно?

— Противоречия политических систем Запада и Востока имеют исторический характер. Вспомним противостояния Греции и Персии, Рима и Парфии, католического Запада и православного Востока… Антанта — лишь тактический эпизод в Большой игре. Так же, как и Ялта. Но сегодня, когда в Большую игру вступает такая новая в международной политике сила, как Китай (Индия пока ждет в прихожей), многое может измениться.

Притом что новым ресурсом в XXI веке становится уже не капитал, а экология. И с этим как у США, так и у Китая дела не очень… Зато Россия, Канада, Скандинавия, Монголия и Южная Америка — резервуары для глобального выживания человечества. Тут, конечно, Антантой дело не обойдется. Нужно новое политическое мышление. Но для начала, чтобы это мышление заработало, требуется прозрачная статистика всего и вся, которую сможет предоставить нам искусственный интеллект, если он попадет в правильные руки.