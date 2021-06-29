Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Евгением Копатько о новой политической реальности, возможном втором сроке Владимира Зеленского и референдуме по Донбассу

- Евгений, что, по-вашему, изменилось для Украины после встречи Джо Байдена и Владимира Путина?

— После встречи Байдена и Путина для Украины появились новые возможности, чтобы там ни говорили. После встречи российского и американского президентов политика Украины не поменялась ни на сантиметр, а, наоборот, произошло обострение на Донбассе, снова погибли люди, с другой стороны, усиливается дипломатическое давление на российском, на донецком направлении, да и вообще на постсоветском пространстве. Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Находятся ли Минские соглашения в тупике? Все ключевые страны обозначили, что эти соглашения являются документом, но, кроме этого заявления, кроме этой декларации, никаких шагов не было предпринято. Я могу с уверенностью сказать, что никакого движения в этом направлении не будет. Потому что если Минские соглашения не были выполнены за семь лет, то и дальше они выполняться не будут. Украинский президент всеми силами будет втягивать США в украинскую повестку, но не для того, чтобы переформатировать Минские соглашения, а для того, чтобы усилить влияние Британии и США на внутриукраинскую экономическую и политическую повестки. Я полагаю, что таким образом будет осуществляться усиление давления на Россию. Посредством Украины как антирусского проекта. Андрей Козенко: Надо ли Зеленскому проводить референдум по Донбассу? © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Для республик что-то изменится в ближайшей перспективе?

— Нет, я не вижу пока никаких перспектив для изменений, конфликт по-прежнему морозится, всё так же, как и раньше, люди в Донбассе не выходят из окопов. Единственное, что может создать критическую массу и изменить ситуацию, это российские паспорта, потому что это уже будет действительно другая политическая реальность. Уже сейчас называются цифры то полмиллиона, то шестьсот тысяч. Именно столько российских паспортов у жителей республик. Я полагаю, что какое-то качественное изменение произойдёт, но это будет связано с другими шагами, они могут поменять повестку, но с другой стороны, со стороны Украины никаких действий для реализации прямого диалога Киева и Донбасса нет и быть не может.

- Недавно Зеленский допустил референдум по разрыву всех связей с Донбассом, по вопросу о стене в Донбассе. Президент Украины подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы. Как вы считаете, каков будет результат такого референдума, если его провести в самой ближайшей перспективе?

— Мнения экспертов разные, но я полагаю, что украинское общество по большому счёту, если там провести соответствующую работу, будет готово голосовать за то, чтобы Донбасс не был в составе Украины. Я полагаю, что это просто вопрос времени и вопрос действий и шагов, которые будет совершать украинская власть. Уже республики Донбасса и Украина с каждым днём всё дальше и дальше друг от друга. Процесс отчуждения идёт стремительно, и он связан не только с войной, не только с ковидом. И как-то остановить этот процесс отчуждения пока не представляется возможным.

Все действия Украины сейчас направлены на отсечение Донбасса от Украины либо создание условий, при которых Россия будет иметь и дальше проблемы на этом направлении, тратить больше ресурсов, находиться в оборонительной позиции. К сожалению, это так.

Украине будет достаточно британского референдума. Это же не крымский референдум, где проголосовало около девяноста процентов. Тут достаточно будет простого большинства всех граждан Украины, возможно, по разному будут голосовать выходцы из Донбасса.

- Стоит ли вопрос о присоединении к России? Интервью Зеленского: проект «Стена» и другие бредни © пресс-служба президента Украины

— Есть заявления российского руководства о том, что согласно Минским соглашениям донбасские республики являются частью Украины, а с другой стороны, усиливается по факту статус самостоятельности Донбасса. И привязка к России тоже усиливается. Это и русские деньги, и русская система образования, и медицина, и русские стандарты и, в конце концов, русские паспорта. Ждём какого-то чёрного лебедя или чёрных лебедей, которые как-то повлияют резко на эту ситуацию.

Вопросы не только статуса Донбасса, но и безопасности, и перспектив для жителей региона остаются открытыми. Донбасс находится в очень уязвимом положении. Вопрос выхода из этой ситуации на сегодняшний день никто найти не может. Американцы во многом являются модераторами этого процесса, точнее сомодераторами. На Украине уже сложилась следующая повестка: никто не видит Донбасс на каких-то равных или взаимоуважительных условиях на Украине. Либо это будет решаться с позиции силы, либо это будет решаться каким-то другим образом. Вспомните о людях, которых на территории Украины называют ястребами. Они за силовую зачистку, за поражение в правах жителей Донбасса. И как только начинают идти разговоры о каком-то мирном процессе, сразу же в средствах массовой информации появляются заявления различных командиров либо представителей каких-то радикальных партий о том, что они будут делать с жителями Донбасса в случае присоединения к Украине. Я не думаю, что это создаёт благоприятную почву для какого-либо диалога.

- Будет ли Зеленский идти на второй срок и есть ли у него шансы?

— Когда Зеленский шёл, он сказал, что будет идти только на один срок. Это заявление, которое в случае повторного выдвижения ему в общем-то вспомнят. С другой стороны, это можно легко обыграть, потому что Порошенко вроде бы как тоже собирался на один срок идти, но потом пошёл на второй. Это первый аргумент. Второе: ситуация может меняться, Зеленский сейчас является лидером, я говорю на сегодняшний день при всех имеющихся экономических и политических рисках. На сейчас действующий президент Украины имеет самый высокий рейтинг, и гипотетически, если бы выборы состоялись в ближайшее время, он выиграл бы у всех потенциальных кандидатов в президенты. Подчёркиваю, если резко будет ухудшаться экономическая и социальная ситуации на Украине, то, возможно, произойдёт некий экономический коллапс, тогда это может резко изменить ситуацию, но пока, исходя из нынешнего положения вещей, Зеленский имеет все предпосылки для того, чтобы победить в завтрашних выборах.

- Евгений, теперь после встречи Байдена и Путина в ближайшей перспективе возможна ли встреча украинского и российского президентов?

— Я не вижу перспектив встречи Путина и Зеленского по той простой причине, что Владимир Владимирович говорил, что он готов встретиться в любое удобное для Владимира Зеленского время в Москве после того, как начнутся прямые переговоры Киева и Донбасса. Я сейчас говорю очень близко к тексту и очень близко к смыслу. Если прямой диалог Киева и Донбасса будет, то появятся аргументы для диалога президентов. С другой стороны, если политика Запада будет такой же консолидированный, как сейчас, к тридцатилетию Украины нагнетается общая атмосфера негативного восприятия России, Россию представляют стороной конфликта, а не гарантом выполнения Минских соглашений, это поддерживает Запад. Если эта политика будет продолжаться, то я не вижу для президента Российской Федерации аргументов участвовать в переговорах, потому что нет смысла в диалоге, в котором Россию обозначают стороной конфликта.