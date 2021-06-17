После встречи президентов России и США украинское руководство будет обострять ситуацию, и основное направление провокационных действий будет связано с Крымом, а не с Донбассом, считает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов.

В свою очередь, президент Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Владимир Жарихин, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Путин и Байден пришли к какому-то консенсусу по Украине, заявил:

— Насчет консенсуса пока стопроцентной ясности нет. Мы знаем со слов Путина, что Соединённые Штаты согласились с тем, что вопрос Донбасса надо урегулировать в рамках Минских соглашений. Байден не опроверг эти слова Путина, но было заметно, что его выступление было подготовлено до переговоров. Поэтому не факт, что несколько позже со стороны США не последует некоторое опровержение в стиле «Владимир Владимирович нас не так понял». И прежде чем делать окончательные выводы, надо немножко подождать.

Но факт остается фактом, что украинская проблема, безусловно, затрагивалась на переговорах, и жестко противоположных позиций по этому вопросу высказано не было. Поэтому действительно создается впечатление, что для Байдена, который всю эту украинскую кашу и заварил (он отвечал за украинское направление при Обаме), вся эта ситуация находится на периферии. Он явно почувствовал, что дальнейшее разжигание противостояния Украины с Россией может кончиться краткосрочными военными действиями.

И в условиях, когда надо нейтрализовать позицию России в ситуации возгонки противостояния с Китаем, вопрос Украины надо отложить в сторону, и Байден этот вопрос в сторону и отложил. Именно с этим связана истерическая реакция со стороны украинских политологов на первые сообщения. Поэтому сейчас какое-то время украинскому руководству придется жить своим умом, а нынешняя украинская администрация этого не умеет, потому что никогда этого не делала.

Что касается вчерашних заявлений Зеленского, то он готов обострять ситуацию и будет ее обострять, но не на линии соприкосновения в Донбассе, а вокруг Крыма они будут пляски устраивать. Я это еще предсказывал три месяца назад, что основное направление провокационных действий будет связано с Крымом, потому что в рамках Минских соглашений они обязались не вести активных боевых действий, а в ситуации с Крымом никаких соглашений не было. С их точки зрения, это оккупированная Россией часть Украины (к сожалению, с точки зрения большинства стран мира, тоже), и они будут этим пользоваться.