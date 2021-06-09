НАТО не скрывает, что во всех своих последних учениях воюет против России, и Украина, стремясь получить членство в Альянсе, поступает аналогично, рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Накипело. Украина высказала претензии НАТО и Байдену © пресс-служба президента Украины Украина.ру.

- Алексей, вчера стартовали учения Sea Breeze 2021. Если в предыдущие годы легенды звучали более абстрактно — вроде противодействия терроризму, то в этом году все довольно конкретно: по сценарию, коалиционную группу привлекут к «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных вооруженных формирований», которым «власти соседней страны оказывают всестороннюю поддержку». Как думаете, почему было принято решение объявить такую цель учений?

— Эта легенда бьется с той легендой, по которой проходят учения Defender Europe, которые сейчас находятся в завершающей стадии и в которых страны НАТО помогают некой дружественной стране, на которую напали силы (понятно, что имеется в виду Россия), и в результате вот этих боевых действий они у нас отнимают Крым.

Там действуют их «морские котики» — эта тема уже обсуждалась, что они отрабатывают такую тактику, что якобы в Крыму высаживаются и все берут под контроль.

Поэтому Украина со своим Sea Breeze вписывается в эту тематику, и страны НАТО последние три года уже не скрывают, что во всех своих учениях они разыгрывают сценарии отражения агрессии России с последующей аннексией каких-нибудь территорий. В прошлом году Defender Europe «аннексировал» у нас Калининград. Понятно, что в реальности этого бы не случилось, но они там очень красивый сценарий написали, а авторы этого сценария даже выложили все это в открытый доступ, и все обсуждали, как блок НАТО совсем обнаглел и что себе позволяет.

Да, они себе позволяют. Сейчас примут стратегию «НАТО-2030», в которой Россия названа военным противником, и все военные учения у них будут проходить под одной легендой: Россия — военный противник и как ему противостоять. А Украина же стремится в НАТО, и в этой новой стратегии «НАТО-2030» ей даже, как они надеются, обозначили определенную роль: говорится, что Украина всегда будет в повестке блока НАТО и, если будут вопросы евроатлантической безопасности, они будут всегда приоритетными, то есть ни одна страна, входящая в блок НАТО, не сможет наложить свое вето на эти вопросы.

И Украина понимает, что таким образом они, наверное, получат возможность вступить в НАТО, потому что ранее на все эти решения накладывалось вето разными государствами, которые сейчас состоят в блоке НАТО.

- И такая перспектива реальна?

— Хотя Украина и открыла воздушное пространство для авиации НАТО, строит центры и всячески прилагает усилия, есть маленький нюанс. Все страны, которые входят в НАТО, во-первых, должны платить 2% своего ВВП, а во-вторых, 20% тратить на вооружение, военную технику и содержание армии. Это будет в новой стратегии, а экономика Украины, как известно, дотационна, и она не подпадает под те страны, которые будут считаться союзниками и партнерами.

Поэтому да, там будут проходить учения, но они будут проходить в интересах НАТО, а не Украины.

НАТО осознало свою ошибку по Украине и не готово поддерживать её в войне с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк - В этом году учения будут проходить не только в море, но и на суше — на территории Украины, что вызывает настороженность у России. Весной страны НАТО обрушились на Москву из-за перемещения российских войск в пределах госграниц неподалеку от Украины. Может ли и Россия отреагировать сейчас на учения?

— Россия уже реагирует. Вот когда была эта апрельская истерия, которую, кстати, Украина нагнетала, что вот через пять минут российские танки будут в Киеве, и страны НАТО даже направили туда самолеты-разведчики, это же не подтвердилось. Поэтому, когда они еще раз попытались эту тему поднять, никто не реагировал.

Но Россия дала понять, что, ребят, мы проводим свои плановые учения, поэтому, пожалуйста, к Крыму не подходите. Это МИД наш прозрачно намекнул, что это чревато. И тогда два американских корабля, которые планировали зайти в акваторию Черного моря, вдруг передумали.

То есть Россия четко отслеживает и называет ситуацию, которая складывается у нее на юге на территории Украины, угрожающей со всеми вытекающими выводами. А недавно господин Патрушев (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. — Ред.) сказал, что если нашему суверенитету будет серьезная угроза, то мы готовы решить эти вопросы, в том числе и силой.

- Раз американские корабли развернулись, то НАТО прислушивается?

— Да, в НАТО четко понимают, что в нынешней ситуации, если, не дай бог, случится военный конфликт с Россией, то европейская часть НАТО может превратиться в лунную поверхность, ну и Америке достанется. Наш же президент не просто так говорит, что ответ на встречный удар будет по тем местам, откуда происходила агрессия, и по тем местам, где принимались решения. А это очень не нравится некоторым товарищам, поэтому [президент США] Джозеф Байден и едет на встречу с нашим президентом, сам выступив инициатором, для того чтобы обозначить те «красные линии», которые НАТО и США не будут переходить.

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк - Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе. На ваш взгляд, действительно есть такой план?

— Есть, просто, понимаете, мы обозначили, что мы знаем, что в результате таких учений НАТО будет снабжать украинскую армию вооружением, которое не будет идти по тому траншу, который выделяют ежегодно США, и что мы в курсе этого вопроса. То есть все их тайные телодвижения, которые они пытаются совершить, у нас под контролем, а реагировать мы на это можем. И, не дай бог, Украина от слов перейдет к делу, как они все время говорят, что вернут Крым и дойдут чуть ли не до Кубани. Пусть только попробуют.

- Это тайное вооружение как-то качественно отличается от того, что проходит по обычным траншам?

— Нет, оно отличается от тех средств вооружения, которые есть у защитников Донбасса, и уже не первый год эксперты говорят о том, что в военно-техническом плане украинская армия, конечно, превышает возможности защитников Донбасса.

Но у Донбасса теперь есть очень хороший, скажем так, союзник — это Россия, которая заявляла, что любая попытка решить вопрос на Донбассе силовым методом спровоцирует ответную реакцию России, которая будет такой же силовой.