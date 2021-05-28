Украинскому и белорусскому вопросам на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будет уделено не больше внимания, чем остальным темам, так как это не более чем вопрос разграничения сфер влияния, убежден эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Богдан, ранее вы говорили, что президент Украины Владимир Зеленский — это марионетка, поэтому переговоры нужно вести с его кукловодами. В июне состоится встреча Путина с Байденом. Какое внимание будет уделено в этих переговорах Украине?

— Мы, и я в том числе, конечно, не можем точно знать повестку переговоров, особенно неформальной ее части, но, безусловно, Украина будет там фигурировать, но исключительно как предмет обсуждения. Грубо говоря, в обиходном языке, как разменная монета, как поле для разграничения сфер влияния или один как один из элементов этого поля, не более того.

Украину сейчас даже не пригласили на саммит НАТО — ей не придают никакого значения, по крайней мере того, которого хотелось бы представителям верхушки украинской власти. Поэтому будут договариваться большие силы, большие государства, какие-то игроки, в число которых Украина точно не входит.

- Может ли эта встреча привести к каким-то подвижкам в вопросе урегулирования в Донбассе?

— Может быть, но я думаю, что, скорее всего, там будут договариваться о разграничении сфер влияния США и России, и границы будут достаточно условными. Что вы имеете в виду под подвижками?

- Например, может ли Вашингтон по итогу переговоров дать какой-то сигнал Киеву двигаться в направлении урегулирования?

— Я думаю, что, скорее всего, это если и будет, то будут какие-то мелкие детали. Скорее всего, если уж стороны заговорят о принципиальных вопросах, то США просто не будут мешать России двигаться по тем направлениям, которые она для себя наметила в плане продвижения энергопотоков, и так далее.

Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

- Если речь будет идти о разграничении сфер влияния, то разговор коснется и Беларуси?

— Возможно, но я думаю, что там будет возникать тема вообще всего мира: российское военное присутствие в Сирии, фактически установившийся военный контроль России на Средиземном море, российское проникновение в Африке, сотрудничество России с Китаем, который гораздо больше беспокоит США, чем Россия, из-за растущей экономической и прочей мощи, взаимодействие со странами Южной Америки и так далее. То есть здесь Белоруссия, Украина и Донбасс — это всего лишь элементы всеобщего мирового пазла, который будет обсуждаться в целом, я так полагаю.

Энергетические потоки, вопросы торговли, экономические вопросы, долларовая система, международная валютная система, займы — вот это все будет обсуждаться.

- К слову об энергетике. На днях Байден назвал санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными. Следует ли ожидать договоренностей о прекращении давления на проект?

— Может быть, а может быть, и нет. Может, просто Россия будет спокойно его достраивать без каких-либо заявлений с американской стороны. Заявлений по «Северному потоку» за последние несколько лет было сделано столько, что их с избытком хватит на все следующие годы. Может, там будут обсуждать строительство «Северного потока – 3».

- Что конкретно?

«Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Александр] Лукашенко не настолько интересны США, сколько интересен транзит нефти через Белоруссию. А так это просто небольшое восточноевропейское государство с небольшим населением без выхода к морю и без большого количества ресурсов, полностью зависимое от России.

- На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против РФ уже неэффективны, и предложил подготовить к июню новую стратегию отношений с Россией. Как думаете, такое заявление было сделано в преддверии встречи Путина и Байдена и каких-то ожиданий от ее исхода?

— Я думаю, что да, но пока что это всего лишь заявление. И Макрон, и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель гораздо более субъектны, чем, скажем, Зеленский, но все равно они вынуждены учитывать позицию США. В принципе, кто бы ни занимал посты руководителей этих государств, они все равно вынуждены учитывать американские пожелания и интересы. Например, когда Франция продала нам вертолетоносец «Мистраль», ее заставили этот вертолетоносец вернуть, хотя для нее это было чрезвычайно невыгодно и с финансовой, и с экономической точки зрения.

Видимо, и сейчас, когда американцы решили снизить градус напряженности в отношениях с Россией, Макрон тоже сделал подобного рода заявление. Но давайте дожидаться каких-то конкретных шагов, направленных на улучшение отношений, например в области санкций против нашей страны. Пусть Франция в одностороннем порядке отменит эти санкции или, допустим, Евросоюз в целом. Тогда можно будет говорить о реальном улучшении отношений между нами. А пока что это просто риторика.

- Но в целом, учитывая то, что это Байден был инициатором встречи, есть основания рассчитывать на какие-то позитивные перспективы?

— В принципе да, потому что подобного рода встреча говорит о том, что США готовы к достижению какого-то компромисса. Другое дело, каковы условия такого компромисса: что будут предлагать американцы и что будет предлагать наша сторона, на чем они сойдутся и сойдутся ли вообще? Возможно, эта встреча будет не последней, может, будет еще несколько, посмотрим.