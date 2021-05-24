Белоруссия имела полное право задержать своего гражданина на своей территории, и критика этих действий со стороны Запада несостоятельна, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Украина.ру.

Днем 23 мая в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».

Изначально канал сообщал, что «борт был почти над границей». Позже в нем появилось сообщение о том, что на момент поступления сообщения о минировании ближайшим был аэропорт Минска, принять борт просили и Афины, и Вильнюс.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС страны МиГ-29. Первый заместитель командующего ВВС Белоруссии Андрей Гурцевич заявил, что военные получили задачу «осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну».

Впоследствии данные о бомбе не подтвердились. СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.

В пресс-службе Ryanair сообщили, что белорусские власти уведомили экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дали указание совершить посадку в Минске. После проверки «ничего страшного не было обнаружено», власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пять часов пребывания на земле в Минске. В компании не уточнили, разрешено ли было Протасевичу продолжить полет.

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone Антону Мотолько, которого власти Белоруссии включили в список террористов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что самолет вынудили сесть именно ради того, чтобы задержать Протасевича.

- Алексей, насколько правомерны были эта посадка самолета и это задержание?

— Белорусские власти давно предупредили беглых экстремистов, радикалов, которые пытались организовать госпереворот, что будет жесткая реакция, что все равно они будут найдены и привлечены к ответственности. Естественно, воспользовавшись случаем, когда гражданин Белоруссии Протасевич оказался на территории Белоруссии, он был задержан после проверки документов пассажиров, то есть не выявить его было невозможно. Соответственно, белорусские власти, которые его в розыск объявили, имели полное право на его задержание.

При этом то, что говорит Запад о принудительной посадке, — это неправда, потому что пилоты сами запрашивали посадку в Минске — они принимают последнее решение о посадке в том или ином месте. Поэтому в данном случае эти обвинения несостоятельны. То, что Минск этой возможностью воспользовался, — у него есть такое суверенное право на своей территории задерживать граждан своей страны, тем более которые обвиняются в серьезных преступлениях.

- Если все действительно происходило в правовом поле, почему Запад начал активно заявлять о незаконности произошедшего?

— Потому что сейчас эта истерика призвана всего лишь оказать давление на Беларусь, ввести санкции, всячески навредить государству, которое не подчиняется Западу и которое готово отстаивать свой суверенитет. Именно этим вызвана истерическая реакция среди западных политиков и СМИ. Они игнорировали запросы об экстрадиции Протасевича и других экстремистов, но, когда Беларусь его задержала, сразу включились в его защиту. Это также говорит о том, что они и руководили действиями таких людей, как Протасевич.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer - На данный момент уже восемь стран заявили о намерении запретить полеты над территорией Белоруссии. Как думаете, это будет единственная санкция, или следует ожидать еще каких-то мер?

— Я думаю, они, конечно, будут принимать какие-то санкции, придумывать очередные точки давления, но мне кажется, что с Беларусью это не сработает. Потому что и раньше мы переживали, может, не такое, но аналогичное, и Беларусь не поддается на подобные давление и шантаж. Мы будем все равно отстаивать свое право защищаться от попыток свергнуть нашу власть, уничтожить государство, и Запад в данном случае ничего не получит.

- Как думаете, может ли возникшей ситуацией как-то воспользоваться экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве?

— Наверное, как-то будет пиариться на этом, но она сама по себе уже не сильно влиятельный человек. Только пиар, только поездки по западным столицам с целью еще больше навредить своей стране.

- А что будет с самим Протасевичем? Есть шанс, что он покинет страну?

— Сомневаюсь. Ему грозит серьезное тюремное заключение. Единственный его шанс уменьшить срок — это сотрудничать со следствием.