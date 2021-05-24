Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Днем 23 мая в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.
В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».
Изначально канал сообщал, что «борт был почти над границей». Позже в нем появилось сообщение о том, что на момент поступления сообщения о минировании ближайшим был аэропорт Минска, принять борт просили и Афины, и Вильнюс.
В Минобороны Белоруссии сообщили, что для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС страны МиГ-29. Первый заместитель командующего ВВС Белоруссии Андрей Гурцевич заявил, что военные получили задачу «осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну».
Впоследствии данные о бомбе не подтвердились. СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.
В пресс-службе Ryanair сообщили, что белорусские власти уведомили экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дали указание совершить посадку в Минске. После проверки «ничего страшного не было обнаружено», власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пять часов пребывания на земле в Минске. В компании не уточнили, разрешено ли было Протасевичу продолжить полет.
Госканал «Беларусь 1» сообщил, что милиция задержала журналиста после того, как его фотографию из аэропорта отправили оппозиционному блогеру Антону Мотолько, которого власти Белоруссии включили в список террористов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что самолет вынудили сесть именно ради того, чтобы задержать Протасевича.
- Алексей, насколько правомерны были эта посадка самолета и это задержание?
— Белорусские власти давно предупредили беглых экстремистов, радикалов, которые пытались организовать госпереворот, что будет жесткая реакция, что все равно они будут найдены и привлечены к ответственности. Естественно, воспользовавшись случаем, когда гражданин Белоруссии Протасевич оказался на территории Белоруссии, он был задержан после проверки документов пассажиров, то есть не выявить его было невозможно. Соответственно, белорусские власти, которые его в розыск объявили, имели полное право на его задержание.
При этом то, что говорит Запад о принудительной посадке, — это неправда, потому что пилоты сами запрашивали посадку в Минске — они принимают последнее решение о посадке в том или ином месте. Поэтому в данном случае эти обвинения несостоятельны. То, что Минск этой возможностью воспользовался, — у него есть такое суверенное право на своей территории задерживать граждан своей страны, тем более которые обвиняются в серьезных преступлениях.
- Если все действительно происходило в правовом поле, почему Запад начал активно заявлять о незаконности произошедшего?
— Потому что сейчас эта истерика призвана всего лишь оказать давление на Беларусь, ввести санкции, всячески навредить государству, которое не подчиняется Западу и которое готово отстаивать свой суверенитет. Именно этим вызвана истерическая реакция среди западных политиков и СМИ. Они игнорировали запросы об экстрадиции Протасевича и других экстремистов, но, когда Беларусь его задержала, сразу включились в его защиту. Это также говорит о том, что они и руководили действиями таких людей, как Протасевич.
- На данный момент уже восемь стран заявили о намерении запретить полеты над территорией Белоруссии. Как думаете, это будет единственная санкция, или следует ожидать еще каких-то мер?
— Я думаю, они, конечно, будут принимать какие-то санкции, придумывать очередные точки давления, но мне кажется, что с Беларусью это не сработает. Потому что и раньше мы переживали, может, не такое, но аналогичное, и Беларусь не поддается на подобные давление и шантаж. Мы будем все равно отстаивать свое право защищаться от попыток свергнуть нашу власть, уничтожить государство, и Запад в данном случае ничего не получит.
- Как думаете, может ли возникшей ситуацией как-то воспользоваться экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве?
— Наверное, как-то будет пиариться на этом, но она сама по себе уже не сильно влиятельный человек. Только пиар, только поездки по западным столицам с целью еще больше навредить своей стране.
- А что будет с самим Протасевичем? Есть шанс, что он покинет страну?
— Сомневаюсь. Ему грозит серьезное тюремное заключение. Единственный его шанс уменьшить срок — это сотрудничать со следствием.