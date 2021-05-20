Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировала, что фактически с сегодняшнего дня стартовала предвыборная кампания, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Бескрылая конференция. Что показал первый час общения Зеленского с прессой © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.

Начал президент с обещания построить страну без олигархов — «для 40 миллионов украинцев, а не для сотни из Forbes», — а также бороться с контрабандистами, пропагандистами, криминальными авторитетами, ворами в законе и прочим деструктивным элементом.

Говоря о внутренней политике, Зеленский ответил на вопросы про увольнение Андрея Коболева и членов набсовета НАК «Нафтогаз», про отставку министра здравоохранения Максима Степанова, про обыски у мэра Киева Виталия Кличко, про «приговор» экс-президенту Петру Порошенко и про «дебилов» в команде.

Традиционно были затронуты темы Донбасса (вынесение вопроса урегулирования в регионе на всеукраинский референдум) и Крыма (инициатива «Крымская платформа»).

Говоря о вероятности выдвижения на второй президентский срок, Зеленский был лаконичен и сказал, что отвечать на такой вопрос пока рано.

Что касается внешней политики, то, комментируя возможную отмену США санкций против «Северного потока-2», украинский лидер назвал такой сценарий личным проигрышем президента США Джо Байдена. Зеленский выразил опасение, что Москва может надавить на Вашингтон, и предпочел не высказывать свое мнение о президенте РФ Владимире Путине до завершения войны в Донбассе.

Зеленский ушел от ответа на вопрос о втором сроке © REUTERS, Gleb Garanich Украина.ру рассказал украинский политолог Руслан Бизяев.

— Очень похоже на попытку перезагрузки политической конструкции. Сейчас будет перезагружаться политическое поле, потому что информационное уже перезагружается. То есть все ключевые месседжи базировались вокруг того, что Владимир Александрович хочет выполнить основные моменты своей предвыборной кампании, но ему мешают старые, которые еще обладают достаточным ресурсом для того, чтобы влиять на ситуацию.

Посмотрите даже на визуализацию пресс-конференции — Зеленский 2.0. Она уже дает понять, что это не просто пресс-конференция, это некий посыл будущему избирателю. Фактически с сегодняшнего дня стартовала предвыборная кампания.

Сигналов было много — для каждого свой декодер. Заявление о США было сигналом о том, что, ребята, не перегните палку, а то будет как с Петром Алексеевичем [Порошенко], который с 2016 года дурака клеил, и в конце концов вся конструкция тогдашней администрации [Барака] Обамы закончилась приблизительно ничем. Например, они создали так называемую антикоррупционную сетку — НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Ред.) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — Ред.), — но она почему-то не заработала.

Зеленский: Россия может надавить на США и заставить снять санкции с «Северного потока – 2» © REUTERS, Gleb Garanich Виктора] Медведчука — это не мои действия, это запрос общества, то есть я самый главный по всем вопросам, не нужны нам посредники, какие-то дублирующие структуры, каналы и так далее — только я, только через меня.

У меня складывается такое впечатление, что такой посыл проистекает из того, что у него просто нет выхода, как разрубать эти гордиевы узлы, — развязать их невозможно. Или узел задавит его.