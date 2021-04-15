США заинтересованы в личных переговорах российского и американского президентов больше, чем Россия, поэтому американский лидер Джо Байден должен был предупредить российского коллегу Владимира Путина о готовящихся санкциях, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Вашингтон готовит высылку российских дипломатов и новые санкции. Чем ответит Москва? © AP, Mark Tenally Украина.ру.

В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства РФ. Под санкции подпали шесть российских технологических компаний (Технополис «ЭРА», АО «Пасит», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии» и АО «Позитив Текнолоджиз»), которые, как утверждают власти США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках.

Также ограничения введены в отношении 16 физических и 16 юридических лиц, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Еще на пять физических и три юридических лица наложены санкции из-за присоединения Крыма к РФ.

Кроме того, США вышлют 10 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и наложат ограничения на операции с российским госдолгом. Так, с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США получат решительный отпор со стороны России в ответ на агрессивное поведение, Москва неотвратимо отреагирует на американские санкции. Она также сообщила, что посол США в Москве вызван на «тяжелый разговор» в МИД РФ.

«Шаг вперед, два назад»: Песков о возможных санкциях США против госдолга РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк - Петр, как думаете, поскольку санкции введены, состоится ли встреча, которую президенту РФ Владимиру Путину предложил провести Байден?

— Я не думаю, что масштаб этих санкций такой, о котором говорят сейчас эти утечки в американской прессе, но что-то точно будет введено, потому что там же сам механизм такой… Ограничения, которые были наложены Конгрессом, подразумевают реакцию администрации на те или иные вещи, в которых обвинялась Россия.

Насчет встречи я думаю, что, если договоренности о ней будут достигнуты, ей не помешают никакие американские меры, потому что встреча интересна всем, и для Штатов она важнее даже, чем для нас. Конечно, если санкции будут демонстративно оскорбительными, то никакой встречи не будет, но, если санкции будут отчасти формальными, уложатся в тот минимум, который может быть Москвой принят, тогда встреча произойдет.

- Как думаете, нарочно вообще были почти что совмещены эти даты переговоров Путина с Байденом с прозвучавшим предложением о встрече и слив информации о санкциях?

— Я думаю, что, наоборот, он как раз звонил в преддверии, чтобы объяснить, что санкции не оказывают влияние на его настрой на встречу. Иное объяснение, что он звонит, чтобы просто поговорить о встрече, не предупредив Путина о санкциях, какое-то странное и совершенно неконструктивное. Для самого Байдена это проигрышная позиция, потому что он выставляет себя недоговороспособным субъектом. Невозможно было бы тогда говорить с человеком, который говорит: давай разберем вопрос спорный (там же речь не идет об улучшении, хотя американцы говорят о нем). Речь идет о разборе некоторых самых актуальных тем для американцев и для нас тоже, поэтому я не думаю, что здесь какая-то такая хитрая игра идет.

Здесь, скорее всего, они сами пытаются [справляться] в той непростой ситуации, в которую американцы сами себя за последние семь лет загнали в отношениях с Россией: то есть бесконечное давление, санкции и невозможность без России разобраться ни с чем. То есть если бы наши в 2015 году, уже после Украины и Крыма, не пошли бы на гарантии Ирану, никакой Иранской сделки не было бы, и американцы это знают. И сегодня, когда они пытаются в нее каким-то образом вернуться, без России это сделать в принципе невозможно. Здесь куча вещей, в которых американцам в любом случае нужен диалог, минимальное взаимодействие с Россией.

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев

- Урегулирование в Донбассе?

— Украина — это тупик. Там ничего измениться не может пока, но здесь нам, конечно, тоже есть, о чем говорить в том смысле, что американцы должны почувствовать или уже почувствовали тот настрой, который препятствует изолированию излишнему темы Украины в НАТО, поставок вооружения дополнительного. Поэтому здесь об этом будет идти разговор.

- Ряд политологов уже высказали свои предположения о том, что встреча Путина и Байдена может способствовать деэскалации в Донбассе. Следует ожидать подобных результатов?

— Деэскалация само собой произойдет. Я вообще не очень понимаю, в чем был смысл для [президента Украины Владимира] Зеленского так нагнетать ситуацию, пугая вторжением России. Все, чего он хотел добиться, это заверений американцев и европейцев о том, что они с Украиной, что Украина будет постепенно приниматься в НАТО и ЕС, но он не добился этих заявлений, потому что, что бы ни говорил [генсекретарь НАТО Йенс] Столтенберг, ни европейцы, ни даже американцы не то что не готовы, они просто боятся давать какие-то гарантии Украине по поводу НАТО, потому что они понимают, что реакция России может быть любой абсолютно.

- Европа опасается реакции России, потому что в принципе заинтересована в том, чтобы уже урегулировать конфликт на своей территории. А чего опасаются США?

— Я не вижу, как это могло бы быть выгодно Америке в том смысле, что у американцев нет ставки на полный разрыв с Россией, на тотальную конфронтацию и устраивание нового украинского конфликта.

Поэтому поиграли стороны в напряженность, в основном, конечно, Зеленский, и все отыгралось назад. Россия показала, что она полностью не доверяет Киеву и не может вести переговоры, Киев не хочет вести переговоры с Донбассом, Запад показал, что поддерживает Украину, но не переходит черты, которая будет восприниматься Россией как недопустимая. Поэтому, я думаю, здесь все будет успокаиваться. Какие-то провокации возможны, но они будут одернуты самим Западом.

- Как вы считаете, а обсуждается ли военная ситуация в Донбассе Москвой и Вашингтоном как-то закулисно?

— Да нет, это же не Сирия. Это в Сирии мы обсуждаем с американцами все эти годы военную ситуацию, потому что находимся в соприкосновении косвенном и прямом. И там постоянный контакт между Генштабом нашим и американским все эти годы происходит, несмотря ни на какие крики.

Проект «Анти-Россия». Зачем Западу война в Донбассе © REUTERS, Oleksandr Klymenko - Просто как раз последний такой контакт совпал по времени с обострением в Донбассе. Первого апреля по инициативе американской стороны состоялся разговор между начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым и начальником объединенных штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Были обсуждены «вопросы, представляющие взаимный интерес». Могла ли обсуждаться и тема Донбасса?

— А они постоянно встречаются вот с тех пор, как мы вошли в Сирию в 2015 году. Вот с тех пор все эти пять лет регулярные контакты и даже личные встречи проходят, никто на них внимания не обращает, но это главный канал связи и координации.

Но Украина на них в этом плане обсуждаться не может, потому что американцы же не находятся на Украине, и нам нечего им предъявить напрямую.

- А поставки вооружения?

— Вооружение они тоже не перекидывают на линию фронта формально. И в любом случае нужно быть последним ненормальным — Зеленскому и кому-либо еще, — чтобы попытаться даже сейчас устроить на Донбассе какую-то провокацию, потому что это будет катастрофой и для Украины. Путин внятно же сказал, что это будет концом украинской государственности, и это не шутки.

И это прекрасно понимают в Вашингтоне, Брюсселе и европейских столицах. Украина не имеет возможности атаковать Донбасс, так как это будет воспринято Россией как повод к ответным действиям, и границы этих ответных действий будут определяться только Москвой. Поэтому я не вижу ни одной возможности для подобного развития событий.