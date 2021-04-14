Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру ответил на вопрос, сможет ли встреча президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена разрешить украинский кризис

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Байдена с Путиным не означают перезагрузки отношений России и США. Санкции против России рассматриваются Вашингтоном вне зависимости от того, есть ли российские войска на границе с Украиной или нет, ведет Россия борьбу с Украиной или нет. Санкции США против России по поводу и без повода неизбежны, о чем ясно заявила недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Телефонный разговор Байдена и Путина также показывает, что любой диалог лучше отсутствия такого диалога. Сразу после инцидента с обзыванием российского президента устами Байдена Путин предложил провести открытую онлайн-дискуссию по всем злободневным вопросам международной повестки дня, с честными дебатами, вопросами и ответами.

Возможная встреча Путина и Байдена — не дискуссия в открытом формате, но лучше, чем ничего. Можно сказать, что Байден частично ответил на призыв Путина. Каковы перспективы этого разговора, во многом зависит от того, насколько реалистично подойдет к данному вопросу команда Байдена, чем в Вашингтоне снабдят Байдена перед встречей с Путиным.

Где, возможно, пройдет встреча? Джен Псаки ответила журналистам, что это рано еще обсуждать. Непонятно, когда еще состоится встреча. Как говорит Псаки, встреча может быть и в мае, и летом, и когда угодно, все зависит от графиков обоих президентов. А где, возможно, встретятся Путин и Байден, вариантов много. Учитывая, что после разговора с Байденом Путин позвонил президенту Финляндии, это может быть Хельсинки. Это может Рейкьявик — по старой памяти о встрече Горбачева с Рейганом. До Исландии в принципе удобно добираться обоим президентам.

Было шуточное предложение провести встречу в Минске. А еще веселее — в Ялте, поскольку, с точки зрения Байдена, это будет встреча в третьей стране. Не исключаю, что встреча может состояться на полях климатического саммита, который мечтает собрать Байден.

По Украине оба президента вряд ли придут к общему знаменателю, если встреча состоится. Но у возможной встречи Путина и Байдена есть перспективы по более широкому спектру вопросов. Например, по глобальному потеплению, которое для Байдена — стержневой пункт его президентской программы. Есть перспективы обсудить, выработать и озвучить общее видение Россией и США глобальных вызовов. В пресс-релизах, которые распространили Кремль и Белый дом, Украина и украинский вопрос занимают от силы полторы строчки, ближе к концу.