Во вторник, 14 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести двусторонний саммит.
В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не ответили, было ли принято предложение о встрече.
Сможет ли встреча Путина и Байдена решить конфликт вокруг Украины и при каких обстоятельствах — изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Сергей Белашко.
— Решить не сможет, но сможет существенно смягчить накал противостояния.
Условия могут быть самые разные, здесь вопрос в другом.
Первый блок вопросов — это общие интересы, которые имеют Россия и США, которыми они не хотят жертвовать в ходе какой-то двусторонней конкуренции или каких-то других проблем с третьими странами. Такими вопросами могут быть контроль над стратегическими вооружениями, освоение космоса, борьба с международным терроризмом.
Мы видим, что, несмотря на жесткую критику, Байден первым делом подписывает договор СНВ-III (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Ред.) на российских условиях, мы видим, что летит американский астронавт на российской ракете.
При этом чуть ли не каждую неделю против России вводят всё новые и новые санкции, но они не касаются стратегически важных вопросов.
Вторая тема — создание некоторой конкуренции. Украина используется американцами для создания проблем России. Но, со своей стороны, Россия может дать некий асимметричный ответ, к примеру разместить «Искандеры» и «Калибры» на Кубе. То есть повторить опыт 1960-х годов, когда СССР вынудил американцев убрать ракеты средней дальности из Турции.
У американцев более 800 военных объектов за пределами США. И естественно, инвестировав достаточно небольшие средства, можно создать американцам серьёзные проблемы в целом ряде стран мира. Я думаю, что и в России, и в Америке эти темы понимают и где-то на уровне экспертов, намёками эти темы проговариваются. Ни та ни другая сторона не заинтересована в том, чтобы вот эта эскалация приобрела какой-то поступательный и малоконтролируемый характер.
Поэтому стороны, скорее всего, будут обсуждать возможности минимизации вот этого противостояния.