Предполагаемые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут существенно смягчить накал противостояния между РФ и США, считает политолог Сергей Белашко

Во вторник, 14 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести двусторонний саммит.

В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не ответили, было ли принято предложение о встрече.

Сможет ли встреча Путина и Байдена решить конфликт вокруг Украины и при каких обстоятельствах — изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Сергей Белашко.

— Решить не сможет, но сможет существенно смягчить накал противостояния.

Условия могут быть самые разные, здесь вопрос в другом.

Первый блок вопросов — это общие интересы, которые имеют Россия и США, которыми они не хотят жертвовать в ходе какой-то двусторонней конкуренции или каких-то других проблем с третьими странами. Такими вопросами могут быть контроль над стратегическими вооружениями, освоение космоса, борьба с международным терроризмом.

Назад дороги нет. Как слова Байдена о Путине изменят мир © REUTERS, Kevin Lamarque

При этом чуть ли не каждую неделю против России вводят всё новые и новые санкции, но они не касаются стратегически важных вопросов.

Вторая тема — создание некоторой конкуренции. Украина используется американцами для создания проблем России. Но, со своей стороны, Россия может дать некий асимметричный ответ, к примеру разместить «Искандеры» и «Калибры» на Кубе. То есть повторить опыт 1960-х годов, когда СССР вынудил американцев убрать ракеты средней дальности из Турции.

У американцев более 800 военных объектов за пределами США. И естественно, инвестировав достаточно небольшие средства, можно создать американцам серьёзные проблемы в целом ряде стран мира. Я думаю, что и в России, и в Америке эти темы понимают и где-то на уровне экспертов, намёками эти темы проговариваются. Ни та ни другая сторона не заинтересована в том, чтобы вот эта эскалация приобрела какой-то поступательный и малоконтролируемый характер.

Поэтому стороны, скорее всего, будут обсуждать возможности минимизации вот этого противостояния.