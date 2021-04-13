Гипотетически вступление Украины в НАТО может состояться только в случае серьезного ослабления России в военном или политическом плане, как это было после распада СССР, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Владимир Ераносян о том, нападёт ли НАТО на Россию © Facebook, Владимир Ераносян

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что у России нет права вето на вступление Киева в ряды альянса.

- Павел Николаевич, как вы оцениваете заявление Столтенберга. Это повышение ставок или в НАТО действительно рассматривают вопрос, что при определенных обстоятельствах можно взять Украину в свой состав?

— Столтенберг просто повторяет тезис своего предшественника. НАТОвцы традиционно разделяют свою риторику. С одной стороны, они говорят, что Украина (и другие страны) имеет право на вступление, а у России нет права вето. С другой стороны, они говорят, что у Украины нет возможности вступить в НАТО и что этот вопрос сегодня не рассматривается. Недавно это было повторено. Смысл этой риторики понятен: Россия не может препятствовать, Украина не может вступать.

- Может ли НАТО закрыть глаза на свои регламенты и принципы и принять Украину в свои ряды просто в пику России?

— Нет, не может. Принять Украину в пику России можно только в том случае, если Россия в ближайшее время ослабнет в военном или политическом отношении. Если в России начнутся какие-то внутренние пертурбации, как это было после распада Советского Союза (когда альянс расширялся на восток), аналитики НАТО могут счесть, что можно идти вперед без особых рисков для себя получить ответку. То есть гипотетически такое возможно.

Что касается нас, то у НАТО есть серьезные основания быть заинтересованными в статус-кво, и чтобы этот статус-кво длился как можно дольше. НАТО от нас получил и продолжает получать все, что нужно для функционирования альянса в этом регионе: они над нами летают, они передвигаются по нашей территории, у них есть расширяющиеся опорные пункты, они держат у нас своих военнослужащих.

То есть они нас используют как свою собственную территорию, но при этом не имеют перед нами никаких даже формальных обязательств, потому что мы не являемся членом НАТО. Им это выгодно. Это как любовница, которая тебя обслуживает, но ты не должен выполнять перед ней какие-то действия, которые ты обязан выполнять в браке.

У них все есть, им не нужно принимать нас в члены. Это мы и наша элита рвемся туда, сначала Порошенко, теперь Зеленский. В этом смысле ситуация стабильная, и риторика эту ситуацию не меняет, а только уводит в сторону от ответа на вопрос, почему же вы нас не принимаете, если мы такие хорошие для вас.

- А украинской элите это зачем? Опять же в пику России, или у них есть свои узкие интересы?

— Если говорить о Зеленском, то для него это как обязательная программа. У нас руководство страны и участники политического процесса не первый год должны проходить легитимацию в американском посольстве и посольстве крупных европейских стран. Поэтому для них был важен звонок Байдена, а после звонка Байдена последовали какие-то более жесткие требования, чтобы украинский режим подтверждал им свою лояльность.

А у окружения Зеленского, в частности, у [главы Офиса президента] Андрея Ермака есть свои основания. За последние полгода он попал в несколько неприятных историй, в том числе российско-белорусско-украинский скандал вокруг «вагнеровцев», и ему нужно, чтобы Bellingcat не показал свой фильм. Очевидно, им дали какие-то деньги, чтобы публикация была отложена.

Власть сама загнала себя в ситуацию, когда им нужно быть святее Папы Римского (агрессивнее НАТО).

Кроме того, у Зеленского внутри страны нет защиты от уличных акций протестов радикалов. Ему остается рассчитывать на внешний фактор в лице американцев. Этого недостаточно, но другого выхода у них нет, поэтому Ермак зовет к нам системы Patriot, а Зеленский в сюжете CNN рассказывает, что Байден должен сделать для Украины.

Военкор Дмитрий Стешин о том, чего ждут от России в Донбассе © Скриншот из видео Украина.ру

- Вы сказали, что НАТО сейчас не будет включать Украину в свои ряды, чтобы позлить Россию, потому что Россия сегодня достаточно сильна. А какой ответ она может подготовить, если это все же случится?

— В ответ Россия может только усиливать границу с Украиной и наращивать военное присутствие в Крыму. Хотя, насколько я понимаю, в Крыму уже достаточная группировка. Россия не противодействует расширению НАТО, но она усиливает свой потенциал и просчитывает новые угрозы, которые возникают по мере приближения НАТО вплотную к государственным границам России. Ей остается только искать новые варианты защиты.

От политических компромиссов Россия точно откажется, потому что она считает себя (и правильно считает) сильной страной, которая может позволит себе наступать, просчитывая риски и не нарываясь на ответ, который может нанести серьезный ущерб.

Ответом могли бы стать военные действия, но это безумие, и я надеюсь, что ни в России, ни в НАТО никто на это не пойдет.

- Будет ли эскалация в Донбассе, и если нет, то когда эта агрессивная риторика с обеих сторон завершится?

— Я рассчитываю на то, что ситуация не выйдет за те формы накручивания, которые есть сейчас. Надеюсь, что не будет жертв среди мирного населения и военнослужащих, и что даже не будет передвижения в направлении позиций противника, которые могут вызвать ответ и небольшие столкновения силами рот или батальонов. Мне кажется, что на это не пойдут ни наши, ни та сторона.

Что касается истеричности информационного сопровождения этой ситуации, то здесь американцы играют первую скрипку. Они же обещали скоро опубликовать новый доклад по России. Мне кажется, как только он будет опубликован и будут/не будут введены очередные санкции против российских физических и юридических лиц, они переключат внимание на другую тему.

По сути эта тема выдохлась, ничего нового уже не звучит, идет только повторение обращений к России, на которые она реагировать не будет. В принципе американцы готовы опубликовать этот доклад, но они тянут время. Почему тянут? Это связано с их внутренней игрой.

С одной стороны, Байдену нужно казаться «великим и ужасным Гудвином», а с другой — сохранить канал коммуникации с Москвой и лично с Путиным для того, чтобы какие-то вещи согласовывать. Это подтверждает приглашение Путина на климатический саммит, хоть и онлайн.

Есть и еще одна проблема, которая состоит в том, что Байден не может нормально функционировать дольше 3-4 часов в сутки. Его приходится стимулировать, тонизировать и ждать, пока он сможет работать. Поэтому они тянут время. Они это все скрывают, но шила в мешке не утаишь. Так что недели через две, максимум до середины мая, эта тема затихнет, а потом они еще что-нибудь придумают. Они мастера по этой части.