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Не только лишь всем: администрация Киева формирует запасы еды и воды

Не только лишь всем: администрация Киева формирует запасы еды и воды - 07.09.2026 Украина.ру

Не только лишь всем: администрация Киева формирует запасы еды и воды

Запасы продовольствия и воды на случай возникновения чрезвычайных ситуаций готовят чиновники столицы Украины. Об этом 7 сентября сообщила Киевская городская госадминистрация

2026-09-07T12:37

2026-09-07T12:37

2026-09-07T12:37

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В Киеве создают запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных перебоев электроснабжения "и других чрезвычайных ситуаций", сказано в сообщении КГГА. Там отмечено, что помощь в первую очередь ориентирована на малообеспеченных киевлян и людей "в трудных жизненных обстоятельствах". К осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в Киеве сформированы и постоянно поддерживались необходимые запасы основных продуктов питания. КГГА уточнила, что "при поддержке благотворительных и общественных организаций у города есть возможность организовать горячее питание на 25 тысяч человек". Администрация города планирует закупить еще 20 тысяч продуктовых наборов для чрезвычайных ситуаций. Так проходит подготовка "к возможным вызовам осенне-зимнего периода", пояснили в администрации города.Сейчас в Киеве проживает около четырёх миллионов человек - коренных жителей и переселенцев. Численность агломерации столицы Украины почти в два раза больше. Актуальные оценки разнятся, а официальные данные с начала СВО публиковались редко.Накануне советник Офиса президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов в интервью британской The Guardian заявил, что властям Киева следует заранее продумать вопрос об эвакуации мирных жителей в преддверии зимнего периода. Бескрестнов отметил, что российские удары могут вывести из строя энергоснабжение украинской столицы, что приведёт к гуманитарной катастрофе. Также он рекомендовал городским властям подготовить эвакуацию гражданского населения.Подробности в публикации "Нужно думать об эвакуации": советник Зеленского предупредил Киев о гуманитарной катастрофе зимойБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября

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новости, киев, украина, кгга, офис президента, the guardian, мирные жители, ситуация на украине, ситуация на украине сегодня, ситуация в киеве