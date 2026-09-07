НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме - 07.09.2026 Украина.ру
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НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме
НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме - 07.09.2026 Украина.ру
НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме
Украина постепенно будет получать военную помощь согласно своим запросам, а не желаниям спонсоров. Об этом в опубликованном 7 сентября интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук
2026-09-07T13:08
2026-09-07T13:52
новости
украина
нато
военная помощь украине
мир без границ
военная техника
киев
вооруженные силы украины
запад
международная политика
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Она сообщила о новой схеме военных поставок на Украину. "Первый ключевой момент: произошел переход от модели, когда нам передавали все, что есть в наличии, а в отдельных случаях, как мы прекрасно знаем, это даже сводилось к передаче того, что требовало существенного восстановления. Сегодня эта модель базируется на том, чтобы партнеры финансировали то, что Украине действительно нужно. Речь идет о целевых финансовых взносах на наши приоритеты", - уточнила Гетьманчук.По новой схеме на три ключевые направления военной помощи, которые определил киевский режим, будет направляться около 80% всех взносов желающих помочь защитникам режима Владимира Зеленского. НАТО важны последовательность и предсказуемость запросов из Киева, сообщила Гетьманчук. Она также отметила, что приоритеты военных поставок сохранялись несмотря на смену трех министров обороны Украины за последний год, По словам Гетьманчук, Киев разрабатывает промежуточные приоритеты перед заседаниями UDCG с указанием конкретных сумм под свои актуальные нужды. Также она отметила, что основные форматы координации военной помощи киевскому режиму были объединены в единую систему на основе общего перечня потребностей ВСУ.Сейчас "произошел этот ментальный перелом – что нас не то чтобы на уровне деклараций отдельных политиков, отдельных министров или отдельных лидеров стран-членов, а на уровне НАТО как организации 32 стран-членов признали уже контрибутором безопасности", отметила глава миссии.Ранее роль донора европейской безопасности примеряли на себя разные постсоветские образования. Теперь такое официальное признание есть у Украины, сообщила Гетьманчук."Признание Украины контрибутором безопасности автоматически превращает все взносы в поддержку Украины в инвестиции в евроатлантическую безопасность, в инвестиции в собственную оборону стран-членов НАТО", - заявила глава украинского представительства при НАТО.По её мнению, нынешнее положение дел упрощает путь Украины к членству в этом военно-политическом блоке. Гетьманчук обратила внимание на важность слова "contributes" в декларации альянса, так как "именно эта формулировка использована в 10-й статье Североатлантического договора, где формально выписаны критерии для приглашения той или иной страны в НАТО".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нато, военная помощь украине, мир без границ, военная техника, киев, вооруженные силы украины, запад, международная политика
Новости, Украина, НАТО, военная помощь Украине, Мир без границ, военная техника, Киев, Вооруженные силы Украины, Запад, Международная политика

НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме

13:08 07.09.2026 (обновлено: 13:52 07.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украина постепенно будет получать военную помощь согласно своим запросам, а не желаниям спонсоров. Об этом в опубликованном 7 сентября интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук
Она сообщила о новой схеме военных поставок на Украину.
"Первый ключевой момент: произошел переход от модели, когда нам передавали все, что есть в наличии, а в отдельных случаях, как мы прекрасно знаем, это даже сводилось к передаче того, что требовало существенного восстановления. Сегодня эта модель базируется на том, чтобы партнеры финансировали то, что Украине действительно нужно. Речь идет о целевых финансовых взносах на наши приоритеты", - уточнила Гетьманчук.
По новой схеме на три ключевые направления военной помощи, которые определил киевский режим, будет направляться около 80% всех взносов желающих помочь защитникам режима Владимира Зеленского.
НАТО важны последовательность и предсказуемость запросов из Киева, сообщила Гетьманчук. Она также отметила, что приоритеты военных поставок сохранялись несмотря на смену трех министров обороны Украины за последний год,
По словам Гетьманчук, Киев разрабатывает промежуточные приоритеты перед заседаниями UDCG с указанием конкретных сумм под свои актуальные нужды. Также она отметила, что основные форматы координации военной помощи киевскому режиму были объединены в единую систему на основе общего перечня потребностей ВСУ.
Сейчас "произошел этот ментальный перелом – что нас не то чтобы на уровне деклараций отдельных политиков, отдельных министров или отдельных лидеров стран-членов, а на уровне НАТО как организации 32 стран-членов признали уже контрибутором безопасности", отметила глава миссии.
Ранее роль донора европейской безопасности примеряли на себя разные постсоветские образования. Теперь такое официальное признание есть у Украины, сообщила Гетьманчук.
"Признание Украины контрибутором безопасности автоматически превращает все взносы в поддержку Украины в инвестиции в евроатлантическую безопасность, в инвестиции в собственную оборону стран-членов НАТО", - заявила глава украинского представительства при НАТО.
По её мнению, нынешнее положение дел упрощает путь Украины к членству в этом военно-политическом блоке. Гетьманчук обратила внимание на важность слова "contributes" в декларации альянса, так как "именно эта формулировка использована в 10-й статье Североатлантического договора, где формально выписаны критерии для приглашения той или иной страны в НАТО".
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
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