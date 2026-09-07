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Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам

Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам - 07.09.2026 Украина.ру

Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам

К 16 годам лишения свободы и крупному штрафу приговорил Херсонский областной суд работавшего на украинскую разведку 42-летнего жителя Чаплинки. Об этом сообщает 7 сентября телеграм-канал губернатора российского региона

2026-09-07T12:58

2026-09-07T12:58

2026-09-07T12:58

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Следователи УФСБ России по Херсонской области выяснили, что осужденный собирал и через Viber передавал своим кураторам сведения о передвижении и размещении военнослужащих и техники российской армии."Не стоит считать передачу сведений через интернет-мессенджеры безобидной перепиской, о которой никто не узнает, - констатировал глава региона Владимир Сальдо. - На современном уровне развития техники вопрос, когда к каждому подобному "корреспонденту" постучатся силовики, — только дело времени".На минувшей неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил 56-летнюю москвичку к 8 годам колонии общего режима за финансирование запрещённого в России украинского террористического формирования. Осужденная перевела 7 тысяч рублей через свою проживающую на Украине сестру, зная о признании организации террористической.Подробности в публикации Москвичка получила 8 лет колонии за финансирование запрещённого "Азова"** "Азов" — террористическая организация, запрещённая в РоссииБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, херсонская область, украина, владимир сальдо, шпионы, шпионаж, новые регионы, новороссия, приговор, криминал