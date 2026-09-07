Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам - 07.09.2026 Украина.ру
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Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам
Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам - 07.09.2026 Украина.ру
Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам
К 16 годам лишения свободы и крупному штрафу приговорил Херсонский областной суд работавшего на украинскую разведку 42-летнего жителя Чаплинки. Об этом сообщает 7 сентября телеграм-канал губернатора российского региона
2026-09-07T12:58
2026-09-07T12:58
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Следователи УФСБ России по Херсонской области выяснили, что осужденный собирал и через Viber передавал своим кураторам сведения о передвижении и размещении военнослужащих и техники российской армии."Не стоит считать передачу сведений через интернет-мессенджеры безобидной перепиской, о которой никто не узнает, - констатировал глава региона Владимир Сальдо. - На современном уровне развития техники вопрос, когда к каждому подобному "корреспонденту" постучатся силовики, — только дело времени".На минувшей неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил 56-летнюю москвичку к 8 годам колонии общего режима за финансирование запрещённого в России украинского террористического формирования. Осужденная перевела 7 тысяч рублей через свою проживающую на Украине сестру, зная о признании организации террористической.Подробности в публикации Москвичка получила 8 лет колонии за финансирование запрещённого "Азова"** "Азов" — террористическая организация, запрещённая в РоссииБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, херсонская область, украина, владимир сальдо, шпионы, шпионаж, новые регионы, новороссия, приговор, криминал
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, Владимир Сальдо, шпионы, шпионаж, Новые регионы, Новороссия, приговор, криминал

Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам

12:58 07.09.2026
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Андрей Старостин
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К 16 годам лишения свободы и крупному штрафу приговорил Херсонский областной суд работавшего на украинскую разведку 42-летнего жителя Чаплинки. Об этом сообщает 7 сентября телеграм-канал губернатора российского региона
Следователи УФСБ России по Херсонской области выяснили, что осужденный собирал и через Viber передавал своим кураторам сведения о передвижении и размещении военнослужащих и техники российской армии.

"Не стоит считать передачу сведений через интернет-мессенджеры безобидной перепиской, о которой никто не узнает, - констатировал глава региона Владимир Сальдо. - На современном уровне развития техники вопрос, когда к каждому подобному "корреспонденту" постучатся силовики, — только дело времени".
На минувшей неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил 56-летнюю москвичку к 8 годам колонии общего режима за финансирование запрещённого в России украинского террористического формирования. Осужденная перевела 7 тысяч рублей через свою проживающую на Украине сестру, зная о признании организации террористической.
Подробности в публикации Москвичка получила 8 лет колонии за финансирование запрещённого "Азова"*
* "Азов" — террористическая организация, запрещённая в России
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
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