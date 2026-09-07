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Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам
Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам - 07.09.2026 Украина.ру
Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам
К 16 годам лишения свободы и крупному штрафу приговорил Херсонский областной суд работавшего на украинскую разведку 42-летнего жителя Чаплинки. Об этом сообщает 7 сентября телеграм-канал губернатора российского региона
2026-09-07T12:58
2026-09-07T12:58
2026-09-07T12:58
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Следователи УФСБ России по Херсонской области выяснили, что осужденный собирал и через Viber передавал своим кураторам сведения о передвижении и размещении военнослужащих и техники российской армии."Не стоит считать передачу сведений через интернет-мессенджеры безобидной перепиской, о которой никто не узнает, - констатировал глава региона Владимир Сальдо. - На современном уровне развития техники вопрос, когда к каждому подобному "корреспонденту" постучатся силовики, — только дело времени".На минувшей неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил 56-летнюю москвичку к 8 годам колонии общего режима за финансирование запрещённого в России украинского террористического формирования. Осужденная перевела 7 тысяч рублей через свою проживающую на Украине сестру, зная о признании организации террористической.Подробности в публикации Москвичка получила 8 лет колонии за финансирование запрещённого "Азова"** "Азов" — террористическая организация, запрещённая в РоссииБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсонская область, украина, владимир сальдо, шпионы, шпионаж, новые регионы, новороссия, приговор, криминал
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, Владимир Сальдо, шпионы, шпионаж, Новые регионы, Новороссия, приговор, криминал
Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам
К 16 годам лишения свободы и крупному штрафу приговорил Херсонский областной суд работавшего на украинскую разведку 42-летнего жителя Чаплинки. Об этом сообщает 7 сентября телеграм-канал губернатора российского региона
Следователи УФСБ России по Херсонской области выяснили, что осужденный собирал и через Viber передавал своим кураторам сведения о передвижении и размещении военнослужащих и техники российской армии.
"Не стоит считать передачу сведений через интернет-мессенджеры безобидной перепиской, о которой никто не узнает, - констатировал глава региона Владимир Сальдо. - На современном уровне развития техники вопрос, когда к каждому подобному "корреспонденту" постучатся силовики, — только дело времени".
На минувшей неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил 56-летнюю москвичку к 8 годам колонии общего режима за финансирование запрещённого в России украинского террористического формирования. Осужденная перевела 7 тысяч рублей через свою проживающую на Украине сестру, зная о признании организации террористической.
* "Азов" — террористическая организация, запрещённая в России
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