В ловушке под Харьковом: ВС РФ заблокировали почти две тысячи вэсэушников - 07.09.2026 Украина.ру
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В ловушке под Харьковом: ВС РФ заблокировали почти две тысячи вэсэушников
В ловушке под Харьковом: ВС РФ заблокировали почти две тысячи вэсэушников - 07.09.2026 Украина.ру
В ловушке под Харьковом: ВС РФ заблокировали почти две тысячи вэсэушников
Подразделения российской группировки войск "Север" продолжают сужать кольцо окружения и ликвидировать украинские формирования в Харьковской области, сообщило 7 сентября Министерство обороны РФ
2026-09-07T12:38
2026-09-07T13:00
сво
спецоперация
россия
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
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По данным ведомства, ликвидация сил противника идет в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.Сейчас в кольце в Харьковской области остаются заблокированными около 1,7 тысячи украинских военных. За прошедшие сутки потери противника на этом участке достигли 40 бойцов, а также одной боевой бронированной машины, двух пикапов и трех квадроциклов.Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллеристы нанесли удары по объектам транспортной и логистической инфраструктуры Украины, задействованным для нужд ВСУ. Под огонь также попали склады с беспилотниками и сборочными компонентами к ним. Кроме того, российские силы поразили пункты временного размещения украинских отрядов и иностранных наемников в 142 районах.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В ловушке под Харьковом: ВС РФ заблокировали почти две тысячи вэсэушников

12:38 07.09.2026 (обновлено: 13:00 07.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Подразделения российской группировки войск "Север" продолжают сужать кольцо окружения и ликвидировать украинские формирования в Харьковской области, сообщило 7 сентября Министерство обороны РФ
По данным ведомства, ликвидация сил противника идет в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.
Сейчас в кольце в Харьковской области остаются заблокированными около 1,7 тысячи украинских военных.
За прошедшие сутки потери противника на этом участке достигли 40 бойцов, а также одной боевой бронированной машины, двух пикапов и трех квадроциклов.
Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллеристы нанесли удары по объектам транспортной и логистической инфраструктуры Украины, задействованным для нужд ВСУ. Под огонь также попали склады с беспилотниками и сборочными компонентами к ним. Кроме того, российские силы поразили пункты временного размещения украинских отрядов и иностранных наемников в 142 районах.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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