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До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки

До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки - 07.09.2026 Украина.ру

До какого года может затянуться конфликт? Украинская разведка назвала сроки

Россия сохраняет достаточный потенциал для продолжения боевых действий как минимум до 2028 года. Об этом 7 сентября заявил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью "Укринформу"

2026-09-07T13:20

2026-09-07T13:20

2026-09-07T13:20

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"Ресурсов для ведения войны против Украины у неё ещё достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", — признал руководитель украинской военной разведки.Также Иващенко прокомментировал перспективы предстоящей зимы, дав понять, что Украину ждут серьёзные испытания, к которым страна, по его собственному признанию, явно не готова."Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна — готовиться к этому", — заявил Иващенко, отвечая на вопрос о ситуации ближайших месяцев.По его словам, главная задача ВС РФ — подорвать военный потенциал Украины и её ударные способности. А "чем ближе к холодной поре, тем актуальнее целями станут энергетические объекты, наши тепловые станции".О том, насколько тяжёлой может стать для Украины предстоящая зима и к чему приведёт энергетический кризис — в материале Без света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последнейБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру